Ale co ze strusiem? To także drób, ale jednak przez Polaków wciąż traktowany jako coś niezwykle egzotycznego.

Jednak nie jest to mięso, którego w naszym kraju nie uświadczymy. Mięso ze strusia dostępne jest głównie w sklepach internetowych z żywnością premium, niektórych delikatesach oraz bezpośrednio u hodowców, a jak podaje Top Agrar, według danych ARiMR 22 października 2023 roku w kraju zgłoszonych było 19 zakładów drobiu, które w sumie utrzymują 1197 strusi.

Produkty ze strusia - filety, steki, kiełbasy, a nawet jaja, są możliwe do kupienia w Polsce, ale musimy liczyć się z niemałymi kosztami, jeżeli chcemy spróbować mięsa ze strusia.

Średnio trzeba zapłacić od 100 do 180 zł za kilogram fileta, w zależności od klasy i miejsca zakupu. Dla porównania, filet z kurczaka kosztuje około 25-35 zł/kg, a z indyka 35-45 zł/kg.

Czy mięso ze strusia jest zdrowsze, niż to z kurczaka lub indyka?

Lubisz czerwone mięso? Jest ono jednak często niewskazane ze względu na stan zdrowia, a mięso ze strusia idealnie go zastąpi

Lubisz czerwone mięso? Jest ono jednak często niewskazane ze względu na stan zdrowia, a mięso ze strusia idealnie go zastąpi 123RF/PICSEL

Czy skosztowanie mięsa ze strusia jest zwykłą fanaberią? Okazuje się, że nie do końca. Takie mięso drobiowe uznawane jest za niezwykle zdrowe.

Przede wszystkim to idealna opcja dla osób, które odchudzają się lub z powodów zdrowotnych muszą uważać na ilość tłuszczu w diecie, wszak mięso strusie jest wyjątkowo chude. Zawiera zaledwie 1,5-2% tłuszczu, co czyni je jedną z najzdrowszych opcji wśród mięs.

Poza tym jest bogate w białko (ok. 22-26 g/100 g), które jest niezbędne do budowy mięśni.

Co ciekawe, mięsu ze strusia bliżej jest w smaku do wołowiny, niż do indyka, czy kurczaka.