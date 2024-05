Kobiety o tym imieniu lubią plotki, ale świetnie pracują w zespole!

Bożena to kobieta o wielu obliczach – zarówno skłonna do wybuchów energii, jak i mająca zdolność do skupienia się na wspólnych celach. Jej życie to nieustanny ruch, pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jednocześnie cechują ją niezachwiana determinacja i zdolność do koordynacji działań w grupie. Sprawdź, co jeszcze wyróżnia kobietę o tym imieniu!