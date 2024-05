Kobiety o tym imieniu tłumią w sobie emocje. Poznaj jego znaczenie!

Celina – to imię kobiety pełnej wdzięku, siły i mądrości. Mimo to wiele noszących je pań ma problem z wyrażaniem emocji i niekiedy wydaje się być niestabilna. Co takiego kryje się za tym imieniem? Jakie cechy charakteru wyróżniają Celiny? Dowiedz się, jaka jest ta numerologiczna dziewiątka!