Kobiety urodzone 1 marca wybierają opanowanych mężczyzn

Astrologia

Marzec to miesiąc, w którym rodzą się osoby odważne, zdecydowane, silne. Są spontaniczne i szybko podejmują decyzje. To osoby wrażliwe, przyjacielskie, które nigdy nie odmówią pomocy potrzebującym. Często to także artystyczne dusze.

Zdjęcie Kobiety urodzone 1 marca cenią sobie wygodę / 123RF/PICSEL