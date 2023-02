Spis treści: 01 Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - BARAN

02 Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - BYK

03 Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - RAK

05 Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - LEW

06 Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - PANNA

07 Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - WAGA

08 Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - SKORPION

09 Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - STRZELEC

10 Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - WODNIK

12 Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - RYBY

Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - BARAN

Piątka buław, odwrócona czwórka kielichów, Koło fortuny

W tym tygodniu będziesz kreatywny w działaniu. W pracy czeka cię płodny okres, dzięki któremu twoja pozycja zacznie być wznoszona coraz wyżej. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą dumne ze swojej firmy, bo ona zaczyna mieć znaczenie na rynku, a klienci sami o niej pamiętają. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny mieć więcej pewności siebie i śmiało aplikować swoją kandydaturę na wszelkie stanowiska, które wpadną im do głowy. W sprawach finansowych możesz liczyć na wyższe zarobki, a co za tym idzie, będziesz mógł sobie pozwolić w weekend na jakiś krótki wyjazd i odpocząć.

Reklama

Czytaj również: Podwójny przelew z ZUS dla seniorów. Jest wyznaczony termin

Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - BYK

Odwrócony Król buław, Paź mieczy, szóstka buław

W tym tygodniu dokuczać ci będzie zgiełk dnia codziennego. W pracy trudno ci będzie zaznać spokoju, bo wszyscy będą się ciebie czepiać i w sumie sam nie będziesz wiedział o co. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą staną przed ważnym zapytaniem, czy zamknąć firmę, czy zmienić jej kierunek i brnąć dalej. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na pracę za granicą, która przyniesie im całkiem niezłe zarobki. W sprawach finansowych nie jest źle, ale wydatki mogą zacząć przewyższać twoje wpływy na konto.

Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

Trójka kielichów, dwójka mieczy, czwórka buław

Lutowa aura otworzy cię na nowe doznania. W pracy na etacie zaczniesz się więcej wykazywać i podkreślać swoją pozycję. Pod koniec tygodnia czeka cię ważna narada, na której twoja obecność jest niezbędna. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą zadowolone, bo stworzone przez nich reklamy dostarczą im odpowiednią ilość klienta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny robić to bardziej praktycznie. W sprawach finansowych bądź bardziej cierpliwy i staraj się odkładać nawet mniejsze kwoty, a wkrótce na koncie ujrzysz całkiem niezłą sumę.

Zdjęcie W sprawach finansowych Bliźnięta powinny być cierpliwe / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - RAK

Głupiec, Odwrócona sprawiedliwość, dziewiątka kielichów

W tym tygodniu będziesz cieszyć się radością dnia codziennego. W pracy zrozumiesz wreszcie swoją pozycję, a to przyniesie ci poprawę relacji z zespołem. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą będą działać z taką aktywnością, że w ogóle nie odczują zmęczenia. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny ponownie zgłosić się do dawnego pracodawcy. Jest szansa na odzyskanie wakatu! W sprawach finansowych mimo dodatkowych środków na koncie trudno będzie ci sobie poradzić z bieżącymi wydatkami. Możesz mieć wrażenie, że pieniądze przepływają ci przez palce!

Sprawdź także: Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - LEW

Piątka kielichów, Król denarów, odwrócony Paź buław

W sprawach finansowych dobrze, bo nie musisz się martwić o pieniądze. Masz całkiem spore oszczędności! wróżka Anne

W tym tygodniu spadną na ciebie ciężary przeszłości. W pracy na etacie pojawi się nowy zakres wyzwań, jednak są to zadania, z którymi już kiedyś miałeś kłopoty. Wszystko teraz czego ci potrzeba to wiara, że tym razem się uda. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą powinny odpuścić to, czym się zajmowały do tej pory, jeśli to nie przynosi odpowiednich efektów i wkroczyć w nieznane źródło możliwości. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia o pomoc powinny poprosić znajomych.

Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - PANNA

Kapłanka, Słońce, odwrócona ósemka kielichów

Już od samego poniedziałku będziesz starał się wychodzić przed szereg. W pracy na etacie pojawią się twoje pragnienia powrotu do byłego stanowiska lub pracodawcy. Nie bój się i walcz o swoje! Panny prowadzące własną działalność gospodarczą powinny wykorzystać swoją intelektualną pozycję i więcej popracować nad tworzeniem lepszego planu rozwoju firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały możliwość sprawdzenia się w oczach potencjalnych pracodawców. Sprawy finansowe wymagać będą ostrożniejszego postępowania, bo na twojej drodze mogą się pojawić nieprzewidziane dodatkowe wydatki w postaci mandatu bądź innych kosztów.

Zdjęcie Horoskop finansowy od wróżki Anne / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - WAGA

Odwrócona siódemka buław, Księżyc, Rycerz denarów

W tym w tygodniu poczynisz takie kroki, które pozwolą ci iść naprzód. W pracy na etacie zadzieją się wydarzenia zmierzające do odizolowania twojej osoby od reszty zespołu i skierowania jej na zupełnie nowe tory. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą poszukiwały dodatkowej wiedzy, by chronić się przed upadkiem. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia stworzą sobie nowe wizje potencjalnego wakatu. Sprawy finansowe wymagać będą większej wnikliwości i rozpracowania nowego budżetu.

Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - SKORPION

Odwrócona trójka buław, dwójka denarów, dwójka kielichów

W tym w tygodniu wszystko ułoży się po twojej myśli. W pracy odejdą negatywne wydarzenia i nadejdą nowe, zupełnie inne niż do tej pory. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą będą nieustępliwe we wchodzeniu na rynek i zdobywaniu swojej pozycji. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na wsparcie ze strony bliskich. W sprawach finansowych bądź cierpliwy, bo niedługo na twojej drodze pojawią się większe pieniądze, które pozwolą ci na godniejsze życie.

Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - STRZELEC

Transformacja, odwrócona siódemka mieczy, Cesarzowa

Aura tego tygodnia przyniesie sporo pozytywnej energii. W pracy na etacie będziesz mógł się skoncentrować na bieżących rzeczach i rozwiązać wszelkie ciążące ci zadania. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą otworzą się na procesy twórcze i wpadną na pomysły, które będą mogły zastosować w życiu codziennym firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą działać impulsywnie, bez przemyślanego planu. Sprawy finansowe tego tygodnia układać będą się pomyślnie, bo zdobędziesz też dodatkową gotówkę na przyjemności.

Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - KOZIOROŻEC

Odwrócony Rycerz buław, Królowa mieczy, szóstka denarów

Czeka cię impulsywny tydzień. W pracy na etacie będziesz musiał ponieść odpowiedzialność za sytuacje, którą spowodowałeś. Błędy są już nieodwołalne i przyniosły tylko rozczarowanie. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą muszą dostosować swoje plany do aktualnej sytuacji a wraz z nią zmieniać swoje poglądy, jeśli chcą by ich firma była ciągle na topie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą aktywnie działać w tym kierunku. W sprawach finansowych zmian na horyzoncie nie widać, dlatego też równoważnie wydawaj pieniądze.

Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - WODNIK

Szóstka kielichów, odwrócony Paź denarów, Cesarz

W tym tygodniu czeka cię przypływ energii twórczej. W pracy będziesz pełny inspiracji do działania, a twoje pomysły okażą się strzałem w dziesiątkę. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pozwolić popłynąć swojej wyobraźni, tak by móc stworzyć nowy proces twórczy. Warto w wolnej chwili dokładnie rozważyć to, co chcesz osiągnąć i jak sobie zamierzasz z tym poradzić. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały okazję do zdobycia wymarzonego wakatu. W sprawach finansowych bądź odpowiedzialny za swoje działania i dobrze planuj swoje wydatki, jeśli nie chcesz mieć kłopotów.

Horoskop finansowy [20-26.02.2023 r.] - RYBY

As denarów, Sąd Boży, odwrócona dziesiątka denarów

Aura tego tygodnia przyniesie niespodziewane wydarzenia. W pracy będziesz dźwigał ciężar odpowiedzialności, który zaczyna ci ciążyć. Porozmawiaj z szefem o zmniejszeniu ilości zadań!. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały dobry czas, bo ich doświadczenie oraz umiejętności okażą się niezwykle pomocne dla potrzeb firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą mogły podjąć nowy etat gwarantujący im zdobycie doświadczeń, jakich do tej pory nie miały. Sprawy finansowe wreszcie odwrócą się na twoją korzyść.