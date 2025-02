Parada planet to zjawisko astronomiczne, podczas którego kilka planet Układu Słonecznego ustawia się w jednej linii lub w niewielkim kącie widzenia na niebie. T aki układ zdarza się niezwykle rzadko, zwłaszcza z udziałem aż siedmiu planet jednocześnie . Ostatnia taka konfiguracja miała miejsce 8 kwietnia 2024 roku podczas całkowitego zaćmienia Słońca .

Jak i kiedy obserwować to zjawisko?

Najlepszym momentem do obserwacji parady planet będzie wieczór 28 lutego 2025 roku, tuż po zachodzie Słońca. Warto znaleźć miejsce z dala od miejskich świateł, aby cieszyć się ciemnym niebem. Ponieważ zjawisko to zbiega się z nowiem Księżyca, słabsze obiekty będą łatwiejsze do dostrzeżenia.