Ewa to imię, które wywodzi się z języka sumeryjskiego. W starożytnym kontekście odnosi się do idei życia, płodności i ożywienia. Wyróżnia się głębokim znaczeniem symbolicznym, które odwołuje się do początku i źródła życia. W wielu kulturach Ewa jest uważana za pierwotną kobietę, matkę ludzkości.