Najrzadziej nadawane imię w Polsce. Noszą je wyjątkowe kobiety

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk Życie i styl

To jedno z najrzadszych imion w Polsce. W ciągu ostatnich trzech lat rodzice nadali je tylko kilku dziewczynkom. W porównaniu do jej męskiego odpowiednika to niewielki odsetek. Skąd się wzięło imię Iwa, jakie ma znaczenie i ile jest w Polsce dziewczynek o tym imieniu? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Imię Iwa nosi w Polsce tylko kilka dziewczynek / 123RF/PICSEL