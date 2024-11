Róża to kobieta energiczna, towarzyska i niezwykle optymistycznie nastawiona do świata. Wytrwale dąży do celu i nic jej nie zatrzyma. To kobieta przyjazna, która szybko zjednuje sobie ludzi. Lubi spędzać czas wśród innych. Jest wrażliwa i ma niezwykle dobre serce. Róża to numerologiczna szóstka. Ma naturalne zdolności do budowania trwałych relacji. To negocjatorka, dyplomatka, oddana rodzinie i przyjaciołom.