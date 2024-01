Jak przyciągnąć szczęście i bogactwo? Zwróć uwagę na ósemkę

Astrologia W lutym czekają ich ogromne zmiany. Nie tylko przypływ gotówki Wielu szuka różnego rodzaju sposobów na przyciągnięcie szczęścia i bogactwa do swojego życia. W ostatnim czasie popularność zyskują techniki manifestacji oparte na afirmowaniu i prawie założenia. Okazuje się, że w tej kwestii przydatna jest również numerologia. Wierzy się, że za jej pomocą można zyskać wiele dobrego.

By los się uśmiechnął, szczęście zostało na dłużej, a problemy finansowe odeszły raz na zawsze, trzeba zadbać, by w portfelu znalazł się konkretny banknot. Wbrew pozorom nie chodzi o jego nominał, a o numer seryjny. Ważne, by w ciągu cyfr znalazła się chociaż jedna ósemka, ale im więcej, tym lepiej. Zgodnie z założeniami numerologii to właśnie ona jest w stanie przyciągnąć szczęście i pieniądze.

Zdjęcie W kwestii bogactwa ważny jest kolor portfela / 123RF/PICSEL

Co numerologia mówi o cyfrze osiem?

Cyfra osiem w numerologii ma niezwykłe znaczenie. Uchodzi za jedną z najpotężniejszych i jest związana z energią finansową oraz dobrobytem. To właśnie ona symbolizuje bogactwo, sukces i obfitość.

W związku z tym nie brakuje założeń mówiących o tym, że to właśnie ta cyfra odpowiada za wygodne życie wielu osób. Jak to możliwe? Okazuje się, że znaczenie ma tutaj również data urodzenia. Jeśli znajduje się w niej ósemka, to dla wielu znak, że bogactwo jest na wyciągnięcie ręki.

Zdjęcie Noszenie w portfelu małego lusterka między banknotami zwiastuje poprawę sytuacji finansowej / 123RF/PICSEL

Jak przyciąć pieniądze do swojego życia?

Jeśli jednak w dacie urodzenia brakuje cyfry osiem, to nic straconego. Banknot w portfelu również powinien pomóc. Zadziała on niczym talizman przyciągający szczęście. Trzeba podkreślić, że noszenie w portfelu małego lusterka między banknotami również zwiastuje poprawę sytuacji finansowej.

Okazuje się, że w kwestii bogactwa ważny jest również kolor portfela. Uznaje się, że najlepszą opcją jest intensywna czerwień, która według przesądów jest w stanie przyciągać pieniądze i dobrobyt.

Nie można jednak zapominać o porządku w portfelu. Noszenie w nim niepotrzebnych paragonów może nieco zakłócać przyciąganie pieniędzy. Poza tym ważne by nie był dziurawy. To również uznaje się przerwanie płynności finansowej.

