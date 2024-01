Szybujące ceny dla wielu są niemałym problemem, a to oznacza, że szukają różnego rodzaju sposobów na poprawienie swojej sytuacji finansowej.

Większość pracowników wraz z nadejściem nowego roku liczy na wzrost wynagrodzeń. Trzy znaki zodiaku nie wykazały się jednak wystarczająco, by móc liczyć na podwyżkę.

Lew

Astrologia Aida Kosojan-Przybysz opowiedziała o 2024 roku. Padły ważne słowa Lew uwielbia zabiegać o uwagę. Jeśli jej jednak nie dostaje, staje się niezadowolony, a to wpływa na jego otoczenie również w pracy.

Zdarza się, że egoistycznie podchodzi do różnych spraw i jest uparty, co niekorzystnie odbija się na relacjach ze współpracownikami. Do tego nie lubi słyszeć sprzeciwu. Trzeba jednak wspomnieć, że Lew jest również ambitny i pewny siebie. Stara się przed szefostwem pokazywać się z jak najlepszej strony i udowadniać, że doskonale odnajduje się na swoim stanowisku. Okazuje się, że to jednak za mało, by uzyskać podwyżkę.

Zdjęcie Wszystko wskazuje na to, że Lew w tym roku nie otrzyma podwyżki / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Baran

Starania Barana, by zyskać większe wynagrodzenie, również się nie powiodą. Wszystko przez porywczość i zbyt spontaniczne podejmowanie decyzji. Baran jest niecierpliwy, a niektóre projekty wyprowadzają go z równowagi. To z kolei negatywnie wpływa na jego wizerunek.

Mimo że Baran jest inteligentny i szybko się uczy, może się okazać, że podczas przydzielania podwyżek zostanie pominięty przez szefa i to bez wahania.

Zdjęcie W przypadku Bliźniąt pensja pozostanie bez zmian / 123RF/PICSEL

Bliźnięta

W tym roku w kwestii finansów los nie będzie sprzyjać także Bliźniętom. Negocjowanie podwyżki nie przyniesie skutków, a wszystko przez zbyt wygórowane oczekiwania i brak należytego podejścia do powierzanych obowiązków.

Osoby decydujące dokładnie przyglądały się pracy Bliźniąt podczas ostatnich kilku miesięcy, a ich uwadze nie umknęły niedociągnięcia. Ten rok nie zapowiada się więc pozytywnie pod względem finansów. Pensja pozostanie bez zmian.

