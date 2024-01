Spis treści: 01 Wibracje liczb a szczęście w finansach

Numerologia w liczbach ma odpowiedź na wiele zagadnień odnośnie naszego życia, także jeżeli chodzi o finanse. Wibracja danego dnia miesiąca, samego miesiąca, czy roku mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie na gromadzenie przez nas majątku.

Tłusty początek roku. Te znaki zodiaku mogą liczyć na przypływ gotówki Nawet to, kiedy przyszliśmy na świat ma znaczenie w kontekście predyspozycji do zarabiania pieniędzy, umiejętności oszczędzania, czy łatwości z jaką zdobywamy pieniądze.

Znając charakterystykę danych liczb, łatwo możemy sprawdzić, czy ich wibracje, które nas otaczają, sprzyjają sprawom finansowym. Obecnie w roku 2024 wszyscy przebywamy pod wibracją liczby 8, bo jest to ogólna wibracja roku - 2+0+2+4 = 8.

Ta liczba wyjątkowo sprzyja pieniądzom i wspiera ich ruch w naszym życiu. To moment, w którym możemy znaleźć dobrą chwilę na inwestowanie lub gromadzenie oszczędności, a Wszechświat będzie sprzyjał nam w decyzjach finansowych zdaniem numerologów.

To jednak tyczy się wibracji ogólnej danego roku. Są jednak wśród nas osoby, które ze względu na cyfry w dacie swojego urodzenia, mają większe szczęście do zarabiania niż inni i to nie tylko w określonym roku, ale zawsze!

Jakie więc cyfry w dacie urodzenia przyciągają pieniądze?

3 i 7 przyciągną bogactwo w łatwy sposób

Zdjęcie Data urodzenia w numerologicznym świecie jest niezwykle ważna / 123RF/PICSEL

Jeżeli w naszej dacie urodzenia zobaczymy 3 lub 7, to możemy być pewni według numerologii, że w tym roku pieniądze przyjdą do nas niemal same. Musimy tylko nie przeszkadzać szczęściu w działaniu na naszym koncie bankowym.

Warto w roku 2024 nie zamykać się na nowe propozycje i próbować szczęścia na różnych polach. To właśnie korzystając c ofert losu możemy zebrać pieniężne plony, o jakich do tej pory nawet nie marzyliśmy.

3 i 7 przynoszą szczęście nie tylko w finansach, więc mając te liczby w dacie urodzenia możemy nazwać się "urodzonymi w czepku".

Mając trójkę w swojej dacie przyjścia na świat stajemy się elastyczni i kreatywni, a to niezwykle sprzyja zarabianiu pieniędzy. Zaś siódemka to intuicja. To ona pokieruje naszymi decyzjami finansowymi tak, by tylko na tym zyskać.

