Merkury wkracza do znaku Byka. Trzy znaki zodiaku to odczują

Opracowanie Karolina Iwaniuk

Merkury w astrologii to planeta myślicieli. 15 maja 2024 roku planeta wkracza w znak Byka. Co oznacza to dla wszystkich znaków zodiaku, a co dla trzech konkretnych, które najmocniej odczują to umiejscowienie Merkurego?