Baran

Baran jest pierwszym ze wszystkich znaków zodiaku, więc określany jest mianem symbolu nowego początku. Jest bardzo pewny siebie, odważny i uwielbia przewodzić - kierowanie innymi po prostu ma we krwi!

Baran jest bardzo porywczy, postępuje emocjonalnie i szczerze mówi to, co myśli. To impulsywny wojownik, który nie boi się głośno wyrażać swojego zdania, a gdy tylko widzi niewłaściwe zachowania innych, wylewa na nich całą swoją złość. Baran jest skłonny do agresywnych, ekstremalnych zachowań i nieraz powinien utemperować nieco język. Jego trudny, wojowniczy charakter sprawia, że często zachowuje się, jakby naprawdę nie lubił innych ludzi!



Idealny partner: Strzelec

Te znaki zodiaku nie lubą innych ludzi? Życie z nimi to wyzwanie!

Bliźnięta

Kierowca Bolta podejrzany o molestowanie zatrzymany. 23-latek usłyszał zarzuty Bliźnięta są impulsywne i nerwowe, ale jedną z ich największych wad jest egocentryzm. Graniczy on często wręcz z egoizmem, więc nie jest łatwo stworzyć z nimi zdrową relację. Bliźnięta mają także problem ze szczerością w relacjach - nie lubią się komunikować i rozmawiać o tym, co je męczy, a zamiast tego po prostu wycofują się i okazują innym ludziom niechęć.

Z Bliźniętami żyje się naprawdę ciężko, bo na wszystko patrzą z własnej perspektywy i nie rozumieją motywacji innych osób. Są mocno skoncentrowane na własnych potrzebach i pragnieniach, więc trudno się dziwić, że sprawiają wrażenie jakby po prostu nie lubiły ludzi.



Idealny partner: Waga





Skorpion

Skorpion to najbardziej tajemniczy, wytrzymały i niezłomny ze wszystkich znaków zodiaku. Jednocześnie jednak to prawdziwe wyzwanie dla ludzi, którzy chcą z nim zbudować bliską relację. Skorpionem targają zawsze namiętne, silne emocje, które prowadzą czasem do agresywnych zachowań. Skorpion bywa mściwy, pamiętliwy, zazdrosny i niestety kłamliwy, a do tego jest urodzonym manipulatorem.

Największą wadą Skorpiona jest mściwość - doskonale zapamiętuje on zadane rany oraz poniżenia i, nawet po upływie wielu lat, wciąż chowa urazę i szuka okazji do zemsty. To sprawia, że Skorpiony należą do grona znaków zodiaku, które nie lubią innych ludzi.



Idealny partner: Rak



***



