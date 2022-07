Niektórzy stawiają na szybkie rozwiązywanie problemów. Nie są za kłótniami czy rozpamiętywaniem. Rozmowa to dla nich podstawa zachowania dobrych relacji. Ale są też i takie znaki zodiaku, które kłótnie traktują jak rozrywkę. Długo pamiętają nawet najdrobniejsze nieporozumienie, a ich zemsta bywa często bolesna.

Które znaki zodiaku są mściwe? Na które należy szczególnie uważać? Najczęściej mówi się o Skorpionie. Konflikt z nim należy do jednych z najbardziej wyniszczających. Obok Skorpiona znalazł się również zodiakalny Baran. Kłótnia z nim oznacza kłopoty. Zodiakalne Panny długo pamiętają i przy każdej możliwej okazji — atakują.

Reklama

BARAN

Zodiakalny Baran ma ciężki charakter. Wydaje mu się, że zna się na wszystkim i wie wszystko najlepiej. A dodatkowo jest przeczulony na swoim punkcie. Łatwo więc go zdenerwować czy zranić... Jeśli ktoś powie coś, co nie będzie pasowało do jego teorii, to nie powstrzyma się od ataku. Barany bywają wybuchowe, ranią innych słowami. Często zmieniają decyzję. Potrafią manipulować i wmawiać innym coś, czego nie zrobili, nie powiedzieli.

Sprawdź również: Horoskop na marzec 2022

SKORPION

Mściwość to jedna z najgorszych cech zodiakalnego Skorpiona. Często jedno słowo potrafi wyprowadzić go z równowagi, a wtedy nie patrzy na nic. Skorpion nigdy nie wybacza. Nie ma litości dla tych, którzy go zranili. Zniszczy wszystko, co dla nich ważne, będzie napawać się ich cierpieniem. Nawet latami może układać plan zemsty. Skorpiony są niezwykle waleczne i zdeterminowane. Mają silny charakter. Lubią dominować i manipulować. Dla nich najlepszą obroną jest atak, a każdy napotkany człowiek to potencjalny wróg, dlatego próbują go rozgryźć, poznać jego słabe strony, motywy działania.

Czytaj także: Te znaki zodiaku nie lubią innych ludzi

PANNA

Panna nie podaruje nikomu, kto ją zdradzi. Osoby spod tego znaku zodiaku długo noszą w sobie urazę. Zodiakalne Panny często udają, że nic się nie stało, ale w głowie już planują zemstę. Są przy tym bardzo skrupulatne. Potrafią oddać w najmniej oczekiwanym momencie. Wypomnieć, dopiec, dogryźć z zaskoczenia, kiedy wróg czuje się spokojny i myśli, że problemu już nie ma, że Panna zapomniała o wszystkim.

***