Cechy osób spod znaku Panny

Długowieczne znaki zodiaku. Ci ludzie najdłużej będą się cieszyć życiem Panna to ziemski znak zodiaku podobnie jak Byk i Koziorożec. Te znaki wykazują się praktycznym podejściem do życia, są dobrymi przyjaciółmi, na których zawsze można liczyć i wykazują się stoicyzmem. Ale, gdy coś lub ktoś ostatecznie wyprowadzi te znaki zodiaku z równowagi, lepiej chować się przed furią Byka, Panny i Koziorożca.

23 sierpnia rozpoczyna się czas, w którym rodzą się osoby spod znaku Panny. Zodiakalne Panny charakteryzują się:

wybitną inteligencją

bystrością umysłu

zamiłowaniem do porządku, a nawet wykazują cechy w kierunku pedantyzmu

Osoby spod znaku Panny kochają perfekcjonizm, w związku z tym wiele wymagają od innych, ale równie sprawiedliwie - wymagają też od siebie. Panny są lojalne wobec przyjaciół i zawsze można na te osoby liczyć w sytuacjach kryzysowych.

Kobieta spod znaku Panny. Kocha na zabój

Życie i styl Ważne zjawisko na niebie. Może sporo namieszać w naszym życiu Kobiety spod znaku Panny raczej nie są zbyt wylewne w okazywaniu uczuć. Nigdy nie zdradzą swoim zachowaniem, że ktoś przypadł im do gustu, wręcz przeciwnie! Jednak, gdy ktoś zdoła przebić się przez lodowy mur serca Panny, może być pewny tego, że Panna pokocha go na zabój. W związku kobieta Panna będzie oddana i zrobi wszystko, by przychylić nieba swojemu partnerowi.

Mężczyzna spod znaku Panny. Racjonalność to jego drugie imię

Zdjęcie Panny potrafią być doskonałymi parterami w związku, jeżeli komuś zaufają / 123RF/PICSEL

Bystry i inteligentny. Taki właśnie jest mężczyzna spod znaku Panny. Prowadzenie z nim dyskusji to nie lada wyzwanie, bo swoimi odpowiedziami jest w stanie zaskoczyć niejednego dyskutanta. Dlatego jego mocnymi stronami jest logiczne i racjonalne myślenie, które pozwala zachować zimną krew w newralgicznych sytuacjach. Mężczyzna spod znaku Panny będzie szukał w partnerce wyciszenia i uporządkowania, gdyż mężczyźni Panny nie przepadają za chaosem.

Wady osób spod znaku Panny. Uważaj, by ich nie zdenerwować

Z zaletą Panny, jaką jest perfekcjonizm wiąże się jej największa wada - drobiazgowość i skłonność do krytycyzmu, zarówno względem samej siebie, jak i wszystkich dookoła. Często jest zdania, że coś można zrobić o wiele lepiej, dokładniej i szybciej, niż wykonują to inne osoby. Panna będzie bacznie obserwować, co robią inni ludzie i czy... robią to dobrze! Takie zachowania też często prowadzą do kolejnej wady, jaką jest pesymizm. Zodiakalne Panny często wszystko widzą w czarnych barwach i wieszczą porażkę na każdym polu.

A co w sytuacji, gdy ktoś zdenerwuje Pannę?

Lepiej uciekać. Zirytować Pannę jest trudno, ale gdy już do tego dojdzie w dość wyrachowany sposób pokaże drugiej stornie, gdzie jej miejsce. Zachowując zimną krew, będzie się mścić, bez krzyków i łez, za to po cichu, dążąc do dania nauczki komuś, kto zaszedł jej za skórę. Z Panną lepiej więc nie wojować, bo z zimną krwią i przymrużonymi od złości oczami potrafi zamienić czyjeś życie w piekło.

Z tymi znakami zodiaku Panna stworzy silną więź

Zdjęcie Z jakimi znakami zodiaku Panna dogada się najlepiej? / 123RF/PICSEL

Kiedy już zodiakalna Panna zdecyduje się otworzyć dla kogoś swoje serce, dobrze dogada się z innymi ziemskimi znakami, czyli z Bykiem i Koziorożcem. Lepiej za to, żeby nie łączyła się z ognistymi znakami, czyli z Baranem, Strzelcem i Lwem, bo wówczas w takim związku może zrobić się naprawdę gorąco od kłótni.

Znane osoby spod znaku Panny

Michael Jackson

Sopha Loren

Lew Tołstoj

Stanisław Lem

Katarzyna Nosowska

Paulo Coelho

Stephan King

Pink

Cameron Diaz

Kamienie szlachetne dla Panny

Szafir

Bursztyn

Lapis lazuli

