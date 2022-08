Dlaczego wciąż nie znalazłaś prawdziwej miłości? Spójrz na obrazek

Złudzenia optyczne pomagają sięgnąć do podświadomości i poznać tajniki osobowości, których nie jesteśmy świadomi. Taka wiedza rzuca nowe światło na to, kim jesteśmy, czego potrzebujemy i nad czym powinniśmy pracować, bo np. nas blokuje. Tak jest np. w przypadku poszukiwania miłości. Wielu z nas jej pragnie, tęskni do niej, szuka, cierpi z powodu samotności. Tymczasem przyczyną samotności może być po prostu wewnętrzny lęk, spowodowany złymi doświadczeniami z przeszłości.

A zatem, co widzisz na tym obrazku?

Zdjęcie Co widzisz na tym obrazku? / materiały prasowe

Księżyc

Nie czujesz się szczególnie komfortowo, kiedy konieczne jest odpuszczenie sobie kontrolowania wszystkiego wokół. Czujność to twoja domena, jesteś do niej przyzwyczajony/-a i nie możesz się od tego uwolnić. Pragniesz intymności i wierzysz, że miłość to doświadczenie, które tylko uczyni cię lepszym człowiekiem. Jednak nic z tego nie będzie, jeśli nie odpuścisz, jeśli nie przestaniesz być podejrzliwy/-a, jeśli nie dopuścisz do siebie drugiego człowieka. Czas najwyższy się wyzwolić z kajdan samokontroli.

Wieloryb

Wieloryb oznacza, że czujesz się samotny/-a. Dlaczego? Uwaga! Dlatego, że zawsze musisz być numerem 1. Fikujesz się na ważnych dla siebie tematach i własnych przekonaniach. Nie chodzi o to, że jesteś samolubną osobą, po prostu masz wiele planów i marzeń, a jesteś do tego przekonany/-a, że miłość oznacza czasami stawianie czyichś potrzeb ponad własne.

Surfer

Surfer na tym obrazie symbolizuje wolnego ducha. Jeśli jako pierwszego zauważyłeś/-aś surfera, czujesz się samotny/-a, ponieważ boisz się, że ktoś będzie cię ograniczał. Miłość dla takich ludzi może nie być wyzwalająca jak otwarte niebo, raczej postrzegają ją jako przypływ, który zmusza ich do opuszczenia żagli.

