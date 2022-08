Spis treści: 01 Przejście Słońca ze znaku Lwa do znaku Panny rozpoczyna nowy sezon astrologiczny

02 Sezon Panny - co to oznacza dla znaków zodiaku?

03 Jak rozpocząć sezon Panny? Wycisz się

Przejście Słońca ze znaku Lwa do znaku Panny rozpoczyna nowy sezon astrologiczny

Przejście Słońska ze znaku Lwa do znaku Panny wiąże się z licznymi zmianami energetycznymi, które mogą wpłynąć na nasze samopoczucie i namieszać w naszym życiu. Niektóre - bardziej wrażliwe na kosmiczne wibracje osoby - mogą odczuwać wewnętrzny niepokój, który wpłynie niekorzystnie na jakość snu. Rozdrażnienie może utrzymywać się przez kolejne kilka dni.

W nocy z 22 na 23 sierpnia 2022 roku żywioł Ognia ustąpi miejsca żywiołowo Ziemi. Wspomniane żywioły dysponują zupełnie inną energią. Nagła zmiana pociąga więc za sobą wiele konsekwencji.

Sezon Panny - co to oznacza dla znaków zodiaku?

Odchodzący w przeszłość sezon Lwa, który związany jest z żywiołem Ognia, wiąże się z siłą i gwałtownością. To - zgodnie z wierzeniami astrologów - czas, w którym znaki zodiaku pragną przede wszystkim rozwoju. Za wszelką cenę realizują swoje cele i ambicje. Są energetycznie nabuzowane.

Panna, która reprezentuje żywioł Ziemi, rozpoczyna sezon wewnętrznego wyciszenia, uspokojenia, a także czas analizy i podsumowań. Astrologowie zaznaczają, że wiele znaków może odczuwać trudności z przystosowaniem się do zmian energii, to może powodować spadki nastroju, a także kłótliwość i nadmierną samokrytykę.

Zdjęcie Panna to znak zodiaku, któremu odpowiada żywioł Ziemi / Picsel / 123RF/PICSEL

Jak rozpocząć sezon Panny? Wycisz się

Do rozpoczęcia nowego sezonu astrologicznego można się przygotować. Co należy zrobić? Zdaniem ekspertów niezwykle ważne jest, by podążyć za energią, którą niesie ze sobą żywioł Ziemi. Warto więc spędzić więcej czasu na łonie natury. Dać sobie czas na odpoczynek w samotności. Gdy zaczną dopadać nas zmartwienia, a wewnętrzny krytyk da o sobie znać, powinniśmy zdecydować się na spacer. Kontakt z przyrodą w najbliższych dniach będzie najlepszym lekarstwem na wszelki wewnętrznie niepokoje i mnożące się lęki.

Czas Panny to przede wszystkim czas samoanalizy. Jeśli z powodu rozpoczęcia nowego sezonu astrologicznego odczuwamy trudności, nie najlepszym rozwiązaniem będzie szukanie towarzystwa. Obecność innych osób może niekorzystnie wpłynąć na nasze poczucie własnej wartości. Sprawić, że zaczniemy się porównywać.

