Lutowa pełnia Księżyca zwana Śnieżnym Księżycem. Lepiej jej nie przegap

Strzelec to urodzony mówca, a Waga - negocjator. Ukryte talenty zodiaków Pełnia Księżyca to idealna pora według tych, którzy interesują się astrologią i ezoteryką, na manifestacje, afirmacje i kumulowanie kosmicznej energii.

Nasi przodkowie, wierząc w moc natury, celebrowali każdy nów i każdą pełnię, czerpiąc z tych zjawisk duchową moc. Każdy nów i każda pełnia w konkretnym miesiącu charakteryzuje się inną wibracją i tak jest także z obecną pełnią w lutym 2024 roku.

Dokładnie pełnia Księżyca osiągnie swój punkt kulminacyjny 24 lutego 2024 roku o godzinie 13:31. Lutowa pełnia jest także nazywana Śnieżnym Księżycem lub Głodnym Księżycem. Śnieżny Księżyc wiąże się z opadami śniegu w lutym, których choć w tym roku nie ma, to symbolizują ostatnie tchnienie zimy właśnie w lutym.

Głodny Księżyc zaś nawiązuje do tego, że w przeszłości luty był okresem, w którym od dłuższego czasu nic nie wyrastało z ziemi, przez trwającą zimę. Ludzie musieli uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać nadejścia wiosny, a wraz z nią pojawienia się roślin, warzyw i owoców.

Pełnia Księżyca w Pannie to czas na oczyszczenie i zadbanie o zdrowie

Pełnia Księżyca przyniesie nam wyjątkową energię

Prócz tego, że lutowa pełnia jest określana mianem Śnieżnego Księżyca, to tym razem będzie ona przebywała w znaku Panny. Pełnię odczują nie tylko osoby posiadające swój znak słoneczny w Pannie, ale wszyscy.

Energia tego znaku zodiaku ma w sobie coś z porządkowania wszystkiego, co dzieje się dookoła nas, ale także tego, co zaprząta nam duszę i umysł.

Dlatego ta pełnia to idealny moment na wszelkie rytuały oczyszczania i wyciszenie poprzez medytację. Panna to dbałość o nas samych, więc to też okazja do zadbania o swoje zdrowie w każdym aspekcie.

Zodiakalne Panny potrafią być drobiazgowe, więc w lutową pełnię możesz zająć się sprawami wymagającymi skupienia na szczegółach.