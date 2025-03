Najbardziej chytry znak zodiaku. Ma "węża w kieszeni"

Konkretne znaki zodiaku charakteryzują się specyficznymi cechami i mocno różnią się podejściem do codziennych obowiązków, pracy czy zarabiania pieniędzy. Jedne żyją chwilą i szybko wydają, to co zarobią, inne oszczędzają i myślą o przyszłości. W tej drugiej grupie znajduje się najbardziej chytry znak zodiaku. Co ciekawe, nie jest to Byk!