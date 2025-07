Upał osiągnie apogeum. Lokalnie nawet do 32 st. C.

Poniedziałek przyniesie ekstremalne warunki pogodowe . Od rana w większości kraju panuje gorąca i słoneczna aura. Szczególnie ciepło jest na zachodzie, gdzie słupki rtęci już rano pokazywały niemal 20 st. C. W ciągu dnia temperatura szybko będzie rosnąć i osiągnie swoje maksimum po południu - na Śląsku i we wschodniej Małopolsce możemy spodziewać się nawet 32 st. C. Nieco chłodniej, choć nadal bardzo ciepło, będzie na północnym wschodzie i wybrzeżu - maksymalnie 25-26 st. C.

Wakacyjna aura nie potrwa jednak długo. W godzinach popołudniowych od zachodu zacznie nasuwać się chłodny front atmosferyczny , który przyniesie ze sobą radykalne zmiany. Prognozy wskazują, że zagrożone będą regiony od Pomorza przez Wielkopolskę, Śląsk aż po Podhale. To właśnie tam mogą wystąpić silne burze z gradem , bardzo intensywnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem dochodzącym nawet do 90 km/h.

Burze przyniosą ulewne opady, kolejne porywy wiatru do 70-80 km/h, a miejscami nawet do 90 km/h. Pojawi się również grad, który może wystąpić zwłaszcza na granicy frontu z gorącym powietrzem. W wielu miejscach nocą temperatura spadnie - minimalnie od 13 st. C na Podhalu do 19 st. C. na Roztoczu.