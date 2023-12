Spis treści: 01 Najbardziej ugodowe znaki. Chcą dogadać się z każdym

02 Byk. Łagodny olbrzym

03 Koziorożce z sercem na dłoni, ale i z naiwnością w głowie

04 Radosne Bliźnięta szukają przyjaciół. Chętnie przyznają im racje

Ludzie urodzeni pod konkretnymi znakami zodiaku według astrologii często wykazują określone cechy charaktery. Tak też jest w sferze kontaktów z innymi ludźmi. Lwy bywają waleczne, gdy chodzi o ich zdanie i interesy, Skorpiony bywają wybuchowe i skore do kłótni, a Raki bywają zbyt wrażliwe.

Astrologia Cztery znaki zodiaku, którym „dostanie się” od losu od razu po świętach. Lepiej się przygotować Są jednak wśród nich takie znaki, które są wyjątkowo łagodne, pozytywnie nastawione do innych ludzi i gdy dochodzi do konfliktu, to one właśnie są najbardziej ugodowe.

Potrafią także pierwsze wyciągnąć rękę na zgodę i stronią od wszelkich kłótni. Z takimi osobami chętnie przyjaźnią się inni, ale ma to także swoje minusy - głównie dla samych zainteresowanych.

Ich dobroć często jest wykorzystywana, a granice przekraczane. Sprawdź, czy to właśnie ty przypadkiem nie należysz do grupy najbardziej spokojnych i ugodowych znaków zodiaku.

Byk. Łagodny olbrzym

Okazuje się, że jednym z najbardziej ugodowych znaków zodiaku jest Byk... pozornie uparte Byki, ponad wszystko cenią sobie spokój - swój własny również. Dlatego nawet gdy dochodzi do kłótni, Byk woli mieć święty spokój nawet za cenę przyznania komuś racji.

Zdjęcie Spokojne Byki cenią sobie dobre relacje z innymi i brak kłótni / 123RF/PICSEL

Byki także mozolnie dążą do swoich celów - jeżeli nie teraz, to uda się innym razem, wykazują spore pokłady cierpliwości, co także jest cenne w kontaktach z innymi ludźmi.

Byki nie interesują się także błahymi sprawami. Przepychanki słowne zbywają uśmiechem, co często wytrąca ich "przeciwnika" z równowagi, tracąc grunt pod nogami.

Byki to także wrodzona empatia. Są w stanie zrozumieć wiele emocji i prędzej wyciągną do kogoś pomocną dłoń, niż kogoś pogrążą.

Koziorożce z sercem na dłoni, ale i z naiwnością w głowie

Koziorożce z trudem nawiązują nowe znajomości. Nieco je to stresuje i niekiedy wolą nawet oddać komuś głos, czy rację, by uniknąć konfliktów. Z tego powodu bywają także naiwne.

Niestety to ich wada, którą mogą wykorzystać nieuczciwi ludzie. Koziorożcom bardzo zależy na spokoju, podobnie jak Bykom. Kochają harmonię, więc dla osiągnięcia jej w różnych sferach swojego życia, potrafią wiele poświęcić i pójść na kompromis.

Męczą je konspiracje i intrygi - Koziorożec lubi mieć jasność w kontaktach z innymi. Dlatego będzie szukać równie szczerych i spokojnych osób, co on sam.

Radosne Bliźnięta szukają przyjaciół. Chętnie przyznają im racje

Bliźnięta z natury radosne i lekkoduszne niczym wietrzyk, co nie jest przypadkowe w aspekcie władającym nimi żywiołu powietrza, lubią zawierać nowe znajomości.

Zdjęcie Bliźnięta to urodzone towarzyskie dusze, nie w głowie im kłótnie z innymi / 123RF/PICSEL

Są otwarte, radosne, zabawne - to istne dusze towarzystwa! Zależy im na dobrych kontaktach z innymi, a kłótnie wywołują w nich smutek i napięcia.

Stresują się bitwą na argumenty. Dlatego często potrafią żartem zakończyć kłótnie lub udawać, że nic się nie stało.