Najlepsza blokada na wampira energetycznego. Wystarczy tylko mieć je pod ręką

Astrologia pozwala wierzyć w magiczną moc kamieni , których właściwości moją pomóc nam przyciągnąć do życia szczęście i miłość

pozwala wierzyć w , których właściwości moją pomóc nam przyciągnąć do życia szczęście i miłość Na tym jednak nie koniec ich zalet, gdyż konkretne minerały są również w stanie ochronić nas przed tak zwanymi wampirami energetycznymi - toksycznymi ludźmi, którzy przerzucają na nas swoje problemy, powodując spadek naszej pozytywnej energii, wyczerpanie i brak chęci do życia

toksycznymi ludźmi, którzy przerzucają na nas swoje problemy, powodując spadek naszej pozytywnej energii, wyczerpanie i brak chęci do życia Które kryształy i kamienie naturalne wspomogą nas swoją energią w oczyszczeniu i wzmocnieniu aury? Sprawdźmy, jaki kamień odstrasza wampiry energetyczne

Jaki kamień chroni przed wampirami energetycznymi? Te 5 minerałów zawsze miej pod ręką

Warto mieć świadomość, które minerały mogą wzmocnić naszą aurę i pozytywną energię tak, aby wampiry energetyczne nie odcisnęły swojego piętna na naszym samopoczuciu.

Zdjęcie Kamienie ochronne pomagają zachować równowagę / 123RF/PICSEL

Oto 5 najsilniejszych kamieni ochronnych, które pomogą nam zachować równowagę:

Ametyst – ten piękny fioletowy minerał na zdjęciu głównym to właśnie ametyst, określany potocznie jako kamień harmonii i relaksu. Pozwala łatwo się wyciszyć i odciąć od bodźców zewnętrznych. Oczyszcza aurę, koi nerwy i naprawia uszkodzone pole energetyczne.

Bursztyn – ta skamieniała żywica występuje w Polsce powszechnie, przez co jej magiczne właściwości często są niedoceniane. A to wielki błąd, gdyż bursztyn skutecznie "wypycha" z naszego życia negatywne energie, ułatwiając nam zachowanie równowagi w życiu codziennym. Oczyszcza serce i ducha, wzmacnia również energię seksualną.

Cytryn – ten żółty minerał jest kolejnym kamieniem o magicznych właściwościach ochronnych. Cytryn harmonizuje naszą aurę, wnosząc do życia radość i rozprasza niekorzystne wpływy energetyczne z zewnątrz. Przyczynia się do powodzenia zawodowego, likwidując stres i wspierając nas w realizacji codziennych planów.

Kryształ górski - ten przezroczysty minerał posiada silne właściwości oczyszczające umysł i ciało. Pomaga pozbyć się blokad psychicznych i wprowadza harmonię do naszego życia. Przyspiesza również "gojenie się ran", które odnieśliśmy na tle psychicznym - zarówno w tym, jak i poprzednich wcieleniach.

Selenit – ta widowiskowa odmiana gipsu jest jednym z kamieni o najsilniejszych właściwościach oczyszczających. Selenit wzmacnia aurę człowieka. Rozbudza ludzką intuicję oraz inteligencję emocjonalną, przez co nosząc go, szybciej wyczuwamy ludzi o złych intencjach.

Niezależnie od tego, na jaki kamień ochronny się zdecydujemy, co kilka dni zawsze warto oczyszczać go z negatywnej energii, obmywając w strumieniu chłodnej wody. To pozwoli na dłużej zachować mu pełnię swych właściwości.

Jaki kamień odstrasza wampiry energetyczne? Magiczna moc czarnego turmalinu nie ma sobie równych

Powyższe minerały warto zawsze nosić przy sobie. Działają pozytywnie na nasze samopoczucie i pomagają zablokować działania wampirów energetycznych. Prawda jest jednak taka, że za najsilniejszy kamień ochronny w astrologii uznaje się czarny turmalin, którego główną zaletą jest zdolność do przekształcania negatywnej energii w pozytywną.

Czarny turmalin wspomaga koncentrację i neutralizuje szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne Jest w stanie blokować psychiczne ataki, a nawet złe uroki ludzi, którzy źle nam życzą. Przyciąga prawdziwe przyjaźnie i niszczy strach, który blokuje nasze decyzje.

Magiczna moc kamieni czarnego turmalinu nie ma sobie równych pod względem odstraszania z życia osób o złych intencjach. Być może warto więc zamówić dla siebie specjalną bransoletkę, pierścionek lub naszyjnik wykonany z tego minerału. Możemy również po prostu nosić czarny turmalin w kieszeni lub torebce.

