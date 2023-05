Wampiry energetyczne to toksyczne osoby , które poważnie szkodzą naszemu zdrowiu psychicznemu, odbierając nam cały dobry nastrój i motywację do działania. Sprawią, że stajemy się obojętni na otaczającą nas rzeczywistość tak, jakby ktoś pozbawił nas pewności siebie, a nierzadko kontakt z nimi powoduje u nas również o objawy somatyczne, takie jak: senność bóle głowy czy brzucha .

. Mniej lub bardziej świadomie otaczamy się ludźmi, którzy oddziałują na nas negatywnie, nie mając pojęcia, jak obronić się przed osobą, która wysysa energię. Wyjaśniamy więc, jak poznać, że ktoś jest wampirem energetycznym i podpowiadamy, jak bronić się przed takim człowiekiem.

Jak poznać, że ktoś jest wampirem energetycznym? Na to zwróć uwagę

Utarło się przekonanie, że wampir energetyczny to spragniony uwagi egoista, który myśli przede wszystkim o własnych korzyściach. Rozpowiada plotki, krytykując innych, a jednocześnie pragnie, aby inni schlebiali mu, pocieszali i znosili jego bezustanne przechwalanie się kolejnymi sukcesami. Zależy mu na tym, aby być podziwianym, bo komplementami, których oczekuje od znajomych, podnosi własną pewność siebie.

Podczas rozmowy z mniej charyzmatycznym i niezbyt asertywnym rozmówcą oczyszcza się z negatywnej energii, którą... przekierowuje na słuchacza. Jest to więc osoba niezwykle męcząca i wyczerpująca, mimo że nie zawsze wampiry energetycznie muszą szkodzić nam świadomie.

Takie osoby wcale muszą mieć bowiem złych intencji. Mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że wysysają z nas życiową energię. Przykładowo, ludzie bardzo ekspresyjni i głośni, którzy są skłonni wyrażać własną opinię na różne tematy, mogą negatywnie oddziaływać na osoby bardziej wrażliwe i skryte, "chłonące emocje innych niczym gąbka".

Niekoniecznie zawsze muszą wywoływać u innych smutek i irytacje, ale wyczerpują zarówno emocjonalnie i fizycznie. Na ogół nie pragną bowiem dobrych rad. Chcą jedynie stale opowiadać o swoich problemach.

Jak atakuje wampir energetyczny? Często nie jesteśmy świadomi

Jeśli chodzi o to, jak rozpoznać wampira energetycznego na swojej drodze, to nie zawsze jest to takie proste. Wiele toksycznych osób do perfekcji opanowało bowiem sztukę manipulacji. Nasza czujność na pewno powinny wzbudzić takie toksyczne zachowania jak:

szantaż emocjonalny

bezustanna krytyka

wzbudzanie poczucia winy

niedotrzymywanie obietnic

wyolbrzymianie własnych problemów,

przerzucanie na innych obowiązków

umniejszanie sukcesom innych

radość z porażek rywali

negowanie problemów innych

podnoszenie błahostek do rangi życiowych dramatów

wyciąganie na wierzch zawstydzających informacji

dążenie do postawienia "na swoim" za wszelką cenę.

Ataki wampirów energetycznych często mają na celu pokazanie ich w jak najlepszym świetle, przy jednoczesnym ośmieszeniu lub umniejszeniu wartości osoby, która aktualnie znajduje się na ich "celowniku".

Zdjęcie Wampirem energetycznym często są przełożeni i współpracownicy, którzy chcą podbudować własną pewność siebie, krytykując innych / 123RF/PICSEL

Pragną atencji, chcą być uznawane za najbardziej charyzmatyczne i błyskotliwe osoby w towarzystwie. Dramatyzują i przerzucają na innych własne problemy, wykorzystując ich dobre serce. Sprawiając, że "ofiary" zaczynają przejmować się daną sprawą bardziej, niż one same.

Jak obronić się przed osobą, która wysysa energię? Nie trzeba zrywać kontaktu

Chciałoby się powiedzieć, że najłatwiej zerwać kontakt. Niestety nie zawsze możliwe jest całkowite odcięcie się od drugiego człowieka. Nie każdy chce (lub może) odciąć się od bliskiego krewnego czy przełożonego i wcale nie trzeba tego robić. Przede wszystkim, trzeba mieć świadomość, jak się bronić przed wampirem energetycznym tak, aby ograniczyć dopływ negatywnych bodźców do swojego życia.

W związku trzeba zadbać o komunikację tak, aby druga połówka miała świadomość, że jej zachowanie jest toksyczne. Aby łatwiej przepracować pewne rzeczy, warto udać się na terapię dla par. Przede wszystkim trzeba nauczyć się jasno stawiać granice i zastanowić się, co zrobić, aby obie strony, (a nie wyłącznie jedna) mogły odnosić korzyści z danej relacji.

Zdjęcie Związek to wyzwanie. Zwłaszcza z osobą, która zachowuje się toksycznie / 123RF/PICSEL

W przyjaźni i kontaktach z członkami rodziny dobrym pomysłem może okazać się ograniczenie wspólnego spędzania czasu na szczególnie wyczerpujących aktywnościach na rzecz innych, mniej wyczerpujących zajęć tak, aby nie musieć robić rzeczy, które wysysają z nas energię.

Jeśli zaś problemem jest koleżanka z pracy lub szef, to być może warto przestać angażować się w small talki np. na rzecz nowych projektów, lub po prostu wymigać się od rozmowy ilością obowiązków.

Czego nie lubi wampir energetyczny? To działa jak płachta na byka

To, czego nie lubi wampir energetyczny, zależy od jego osobistych traum. Na ogół są to jednak osoby, które nie akceptują krytyki. Nie chcą widzieć swoich wad, dlatego najpewniej zdenerwują się, gdy zwrócimy uwagę na ich pomyłkę lub, o zgrozo, przyłapiemy wampira energetycznego na kłamstwie. Możliwe jednak, że wówczas zawstydzą się i same zaczną nas unikać, bo to pozwoli im zauważyć, że nie postępują odpowiednio.

W innych często irytują nas nasze własne wady. Pod tym względem często jesteśmy jak lustro, dlatego, gdy w towarzystwie wampira energetycznego nagle zaczniemy zachowywać się w podobny sposób, możemy narazić się na ich gniew, lub zachęcić go do rywalizacji.

Zdjęcie U innych bardzo często denerwują nas nasze własne wady / 123RF/PICSEL

Wampiry energetyczne w typie narcyza czy hedonisty najprawdopodobniej zniechęcą się do utrzymywania z nami kontaktu, jeśli nie będziemy dostarczać im stałych bodźców. Po prostu, gdy uznają nas za nudnych (czy bezużytecznych), same ograniczą kontakt z uwagi na fakt, iż nie dostarczamy im ciągłej ekscytacji i napięcia. Jeżeli mamy do czynienia z wampirem energetycznym i chcemy szybko go spławić:

Nie utrzymujmy z nim kontaktu wzrokowego, aby nie zachęcać go do konfrontacji,

Nie angażujmy się za bardzo w dyskusję, aby nie prowokować toksycznej osoby do wielogodzinnych dywagacji,

Postarajmy się zachować bezstronność tak, aby koleżanka uznała nas za mało atrakcyjnego partnera do rozmowy.

Proste triki, jak osłabić wampira energetycznego. Pomoże szałwia i afirmacje

Są również skuteczne sposoby, aby osłabić oddziaływanie wampirów energetycznych na nas. Aby nie wpaść w emocjonalny dołek, traktujmy ich słowa z dystansem i postarajmy się dostrzegać pozytywne aspekty życia. Medytujmy, oglądajmy wartościowe treści i stawiajmy na aktywność po powrocie do domu tak, aby łatwiej uwolnić się od negatywnej energii.

Afirmujmy własne szczęście, miłość, dobro i wolność od niebezpieczeństw, aby utrzymywać się na wysokich wibracjach. Powtarzajmy słowa, które nas motywują, wykonując symboliczny rytuał palenia białej szałwii.

Zdjęcie Rytuał z paleniem szałwii może pomóc nam odpędzić negatywną energię / 123RF/PICSEL

Rozpalmy zioła w żaroodpornym naczyniu, a po chwili ugaśmy go i wejdźmy w dym, aby okadzić się i otoczyć tym, co pozytywne. Innym sposobem, jak osłabić wampira energetycznego, może okazać się uziemienie ciała i duszy poprzez bosy spacer po trawie. Czerpanie z natury pozwala nam odciąć się od nadmiaru bodźców i odprężyć.

Warto więc od czasu do czasu wejść na murawę, opuszczając dłonie i dotknąć nimi gleby, prosząc Matkę Ziemię o to, aby wszechświat zabrał od nas wszystko to, co negatywne i nie należy do nas.

Pamiętajmy jednak, że gdy wampir energetyczny przekroczy granicę, trzeba mu to jasno zakomunikować. Wtedy, być może poczuje się głupio, przemyśli swoje zachowanie i przestanie nas zadręczać.

