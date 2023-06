Jak zdemaskować manipulatora? Poznaj jego słabe punkty i zacznij się bronić

Manipulacja to w psychologii forma wywierania wpływu na osobę lub grupę, by ta nieświadomie, a jednocześnie z własnej woli realizowała cele osoby manipulującej. Manipulator początkowo potrafi być bardzo miły, a z czasem pokazuje swoją prawdziwą twarz. Stosuje różne techniki, by uzyskać to, czego pragnie. Manipulacja jest formą psychicznego nadużycia. Warto dowiedzieć się, jak rozpoznać manipulatora i jak sobie z nim poradzić.

Osobowość manipulatora. Kto ma skłonności do manipulacji?

Każdy ma pewne skłonności do manipulacji i czasem się nią posługuje. Każdy chciałby bowiem zrealizować swoje plany i podejmuje konieczne ku temu działania. Niektórzy jednak manipulują innymi zbyt często i zbyt łatwo, a bywa, że i bez potrzeby — po prostu tacy już są.



Osoby, które są nadzwyczaj dobre w manipulacjach, a do tego knują i spiskują przeciwko innym, zwykle wyróżniają się osobowością makiawelistyczną. Umiejętnościami manipulacji cechują się także ludzie o osobowości borderline czy kompulsywno-obsesyjnym zaburzeniem osobowości. Najczęściej jednak manipulują nami narcyzi — ci, którzy czują się lepsi od innych i których szalenie łatwo jest urazić, a którzy jednocześnie chcą, by inni ludzie wykonywali ich polecenia. Osobowość narcystyczną wyróżnia też brak empatii.

Słabe punkty manipulatora. Jak go rozbroić?

Przebywanie z osobą, która stosuje różne techniki manipulacji, jest niezwykle wyczerpujące. Najlepiej ograniczyć kontakty z nią, jednak czasami jest to niemożliwe, gdyż może to być ktoś z rodziny czy ktoś z kim się związaliśmy. Warto uświadomić sobie, że podobny związek jest toksyczny i nie jest łatwo się z niego wyplątać. Trzeba jednak wiedzieć, że manipulator również ma słabe punkty. Jakie?

Manipulator boi się zdemaskowania — jeśli ktoś uświadomi sobie, że jest manipulowany, następnym razem nie da się tak łatwo podejść.

— jeśli ktoś uświadomi sobie, że jest manipulowany, następnym razem nie da się tak łatwo podejść. Manipulator boi się osób pewnych siebie i asertywnych — nie wie, jak postępować z osobami, które nie pozwalają sobą manipulować.

— nie wie, jak postępować z osobami, które nie pozwalają sobą manipulować. Manipulator boi się, że możliwości manipulacji się skończą — chociaż pomysłów mu nie brakuje, lepiej nie kontynuować z nim kłótni, gdy widzimy, że do niczego to nie prowadzi. Nie przepraszajmy też za coś, co nie jest naszą winą.

— chociaż pomysłów mu nie brakuje, lepiej nie kontynuować z nim kłótni, gdy widzimy, że do niczego to nie prowadzi. Nie przepraszajmy też za coś, co nie jest naszą winą. Manipulator boi się utracić swój wpływ na drugą osobę — pokazanie mu, że potrafimy się oprzeć manipulacjom, powiedzieć stanowcze "nie" i nie przejmować jego zachowaniem, będzie dla niego nie do zniesienia.

Warto też dzielić się z innymi swoimi obserwacjami, doświadczeniami i uczuciami. Manipulator potrafi świetnie grać, więc będzie przedstawiał się innym jako osoba sympatyczna, zrównoważona i odpowiedzialna. Tym ważniejsze jest, by jego otoczenie znało prawdę o jego prawdziwej naturze.

Zdjęcie Manipulatorzy potrafią być bezwzględni. Wyróżniają się niewielką empatią i niedojrzałością emocjonalną. Stosują różne techniki, by osiągnąć swoje cele. / 123RF/PICSEL

Zdania manipulatora. Po tym można go rozpoznać

Każdy manipulator stara się osiągnąć swoje cele - kłamie, oszukuje i przeinacza rzeczywistość, aby tylko je zrealizować. To trudny przeciwnik, który najczęściej co innego mówi, a co innego robi.

Warto więc wierzyć jego czynom, a nie słowom - tym bardziej że dobry manipulator potrafi być słodki, gdy tylko mu się to opłaca. Po wypowiadanych w niektórych sytuacjach zdaniach można jednak rozpoznać manipulatora.

Jego sztandarowe słowa to: "Źle mnie zrozumiałeś/zrozumiałaś". Jeśli zostanie przyłapany na kłamstwie , będzie przekonywał, że jego słowa zostały źle zinterpretowane i doszło do jakiegoś nieporozumienia. Oczywiście, nie będzie to jego wina, lecz tej osoby, która go nie zrozumiała. Manipulator nie umie się bowiem przyznać do winy - winne jest zawsze jego otoczenie.

Inne zdania, które można usłyszeć z jego ust to między innymi:

"Jesteś przewrażliwiona/przewrażliwiony",

"Nie dramatyzuj/nie histeryzuj",

"Za dużo myślisz/przesadnie analizujesz",

"To wszystko jej/jego/ich wina",

"Zrobiłem to dla twojego dobra".

Manipulator może też zmuszać do natychmiastowej odpowiedzi, gdy ktoś pragnie się nad czymś zastanowić. Warto jednak odróżnić chęć podjęcia szybkiej, zdecydowanej decyzji w jakiejś sytuacji od nacisku skierowanego na kogoś po to, by nie miał czasu logicznie rozważyć istotnego zagadnienia. Są takie rzeczy, nad którymi nie warto debatować godzinami i takie, nad którymi należy się solidnie zastanowić. Manipulator chce jednak, by ktoś działał w stresie - dzięki temu chce wymóc podjęcie wygodnej dla siebie decyzji.

Zdjęcie Jak się obronić przed manipulacją? Istnieją sposoby, by zminimalizować wpływ manipulatora na swoje życie. / 123RF/PICSEL

Cechy manipulatora. Jak się zachowuje manipulator?

Kłamie, nawet jeśli nie musi, wymyśla przeróżne historie, choć nie ma ku temu powodu, składa obietnice, których i tak nie zamierza dotrzymać - manipulator to człowiek, któremu nie powinno się ufać, bo w każdej sytuacji postąpi tak, by samemu odnieść jak największe korzyści. Zwykle ma tendencje narcystyczne i jest egocentryczny. Okazuje niewielką empatię i jest niedojrzały emocjonalnie. Można go rozpoznać po zachowaniu pasywno-agresywnym i trudnościach z wzięciem odpowiedzialności za swoje czyny. Wszystkie nieszczęścia, jakie się mu przydarzają, są jego zdaniem winą innych ludzi.

Początki znajomości z manipulatorem są zwykle wspaniałe - potrafi bowiem jak nikt rozszyfrować ludzi i dać im to, czego potrzebują. Później jednak jest tylko gorzej. Po kontakcie z manipulatorem człowiek może się czuć wyssany z energii. Manipulator korzysta z różnych technik - może na przykład porównywać partnerkę z inną osobą, by wzbudzić podświadomą rywalizację i w ten sposób zmusić ją do większych starań.

Jest jednak osobą, która nigdy nie będzie zadowolona z tego, co się dla niego robi. To typ osoby, której zawsze będzie mało, a wymagania będą rosnąć wraz z upływem czasu. Manipulator może też sam siebie stawiać w roli ofiary - wszystko po to, by jego otoczenie poczuło się winne i zaczęło robić to, czego on chce.

Jak postępować z manipulantem?

Manipulator to określenie stosowane zwykle wymiennie ze słowem "manipulant". Warto jednak wiedzieć, że oznaczają co innego. Manipulant to ktoś, kto w danej chwili lub w dłuższej perspektywie czasu manipuluje, albo usiłuje manipulować innymi, przy czym robi to niekoniecznie dla własnej korzyści. Manipulator to zaś osoba, która ma szczególne skłonności i uzdolnienia do manipulacji, i pragnie przez to uzyskać nad innymi przewagę oraz zrealizować własne cele.

Najlepiej i najzdrowiej dla jego potencjalnych ofiar, byłoby zerwać kontakt z manipulatorem. By się zmienić, musiałby bowiem zrozumieć swoje błędy i podjąć terapię. Ponieważ jednak manipulator obwinia o wszystko innych, a nie siebie, nie zrozumie, iż jego postępowanie było i jest niewłaściwe. Jeśli już musimy się z nim kontaktować, najlepiej zachowywać się obojętnie - nie pokazywać mu, że może wpływać na nasze emocje. Jeśli widzimy, że ktoś chce nami manipulować, najlepiej przerwać rozmowę lub opowiedzieć o swoich odczuciach. Najważniejsze wydaje się określenie swoich granic i ich umiejętna obrona.

