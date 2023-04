Osoby spod konkretnych znaków zodiaku mają duży pociąg do flirtu. Uwielbiają prowadzić zalotne rozmowy i czynić kokieteryjne gesty. Lubią zwracać na siebie uwagę i oczarowywać innych. Określamy ich mianem największych flirciarzy.

Lew (23.07 - 22.08) - osoby spod tego znaku lubią podrywać i zdobywać

Zodiakalny Lew jest osobą, która bardzo lubi podrywać i zdobywać. Pierwsza wychodzi z inicjatywą flirtu i prawi wiele komplementów. Lwy cechują się pogodnym uosobieniem, dlatego bez problemu nawiązują nowe znajomości. Nie mają oporów przed flirtowaniem, wręcz przeciwnie - pragną przyciągać do siebie wielu zalotników jednocześnie. Zodiakalny Lew ma sporo nietrwałych relacji przed poważnym związkiem.

Skorpion (24.10 - 22.11) - namiętność to jego główna cecha

Mimo że zodiakalny Skorpion nie jest tak towarzyski jak np. Lew, to i tak potrafi oczarować wiele osób. Zdecydowanie można przypisać mu miano największego flirciarza. Dla nowo poznanych ludzi wydaje się tajemniczy, dlatego wzbudza zainteresowanie.

Skorpiony emanują seksapilem, ich główną cechą jest namiętność. Podczas flirtu potrafią stworzyć duże napięcie, co sprawia, że trudno im się oprzeć. Osoby spod tego znaku zodiaku są uwodzicielskie i nastawione na przelotne znajomości.

Rak (22.06 - 22.07) - nieśmiała osoba z dobrze rozwiniętą intuicją

Kolejnym flirciarzem jest zodiakalny Rak, który początkowo może wydawać się bardzo nieśmiały, jednak jego intuicja sprzyja we flircie z nowo poznanymi osobami. Rak potrafi poznać się na ludziach i wie, jakich słów użyć, aby oczarować swój obiekt pożądania.

Rak jest flirciarzem, ponieważ mówi to, co chcemy usłyszeć. Właśnie dlatego jego przelotne znajomości są intensywne, lecz krótkie. Słowa zodiakalnego Raka nie pokrywają się z jego czynami, co może być problemem w nawiązaniu poważnej relacji. Zdecydowanie woli mówić, niż cokolwiek robić, szczególnie w kwestii wspólnej przyszłości.

Wodnik (20.01 - 18.02) - inteligentny flirciarz

Osoby spod znaku Wodnika również mogą być uznawane za największych flirciarzy. Ich flirt jest bardzo oryginalny, ponieważ Wodnik to osoba inteligentna, która doskonale wie, jak zachować się w każdej sytuacji.

Wodnik lubi flirtować z nowo poznanymi osobami. Osoba spod tego znaku zodiaku potrafi oczarować wyobraźnią, determinacją i innowacyjnością. Wodniki są pociągające ze względu na swój intelekt, kreatywne pomysły i nietypowy sposób spędzania wolnego czasu. Bardzo szybko zdobywają uwagę obiektu pożądania, jednak w takim samym tempie tracą zapał do kontynuowania znajomości.

Waga (23.09 - 22.10) - krótkodystansowy romantyk

Wagą rządzi gorąca planeta Wenus. Właśnie dlatego osoby spod tego znaku mogą być uważane za największych flirciarzy. Waga lubi romantyczne sytuacje, jednak bardzo szybko staje się znudzona. Z tego względu potrzebuje ciągłego romantyzmu od nowych osób. To znak zodiaku, który ma umiejętność interpretowania mowy ciała, tak więc doskonale wie, w jaki sposób flirtować. Flirt dla zodiakalnych Wag jest dobrą zabawę, dlatego astrolodzy nadali im miano prawdziwych flirciarzy.

