Znak zodiaku potrafi wiele powiedzieć o człowieku. Niektóre znaki charakteryzują osoby materialistyczne, uparte i chciwe. Inne natomiast oznaczają osoby, które skupiają się głównie na sferze emocjonalnej. Które znaki cenią sobie najbardziej pieniądze?

Byk: dusigrosz z manią pieniądza

Byk to tradycjonalista, szczególnie jeśli chodzi o bliższe relacje z innymi. Jednak nie jest to najważniejszy aspekt w jego życiu. Aby czuć się bezpiecznie w każdej chwili, notorycznie odkłada pieniądze. Wydawać by się mogło to rozsądne, jednak jego skrupulatne pilnowanie każdego grosza przechodzi momentami w paranoje. Byki oślepione są manią pieniądza, co daje im miejsce na podium wśród znaków zodiaku uznawanych za materialistów.

Rak: pod przykrywką inwestycji

Raki starają się wszystko argumentować racjonalnym myśleniem . Pod tym jednak kryje się ich mocne przywiązanie do pieniędzy i kwestii materialnych. Ich zapatrzenie w finanse zraziło do nich wiele osób, które uważają je za dusigroszy. Raki pomagają finansowo wyłącznie rodzinie i tylko wtedy, kiedy nie ma już innych możliwości. Uważają, że pieniądze dają im bezpieczeństwo. Nie zastanawiają się, że w życiu są również inne ważne wartości.

Waga: zero oszczędzania, tylko przyjemności

Wagi doceniają szczęście, które budują przez długie lata. Nie dotyczy to tylko szczęścia w życiu miłosnym lub towarzyskim. Cenią sobie pieniądze, bo wiedzą, że dają one komfort życia. Uwielbiają je mieć, by móc ciągle wydawać. Osoby z tego znaku zodiaku rzadko kiedy oszczędzają i dają ponieść się przyjemnościom. Uwielbiają wydawać wszystkie swoje fundusze na rzeczy, które przykuwają wzrok i wyglądają na ekskluzywne.

Koziorożec: celem jest życie w luksusie

Koziorożec wie, że pieniądze szczęścia nie dają. Wie również, że pieniądze dają przedmioty i usługi, które jednak to szczęście przynoszą. Dlatego Koziorożce uwielbiają życie na wysokim poziomie, drogie podróże i ogólny luksus . Przez całe życie dążą do osiągnięcia wysokiej rangi społecznej, bo to wiążę się z większymi zarobkami. Majątek potrafi zasłonić inne cele w życiu osób spod tego znaku zodiaku. Mimo wszystko dba o swoje wydatki i nie wydaje pieniędzy na "bezsensowne przyjemności".

