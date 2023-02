Quiz: Jaki jest wiek twojego mózgu?

Wiek mózgu nie wpływa na zdolności poznawcze?

Naukowcy z Uniwersytetu w Tybindze w Niemczech uważają, że to nie spadek funkcji poznawczych sprawia, że w starszym wieku dłużej przetwarzamy informację, ale... ilość zdobytych podczas życia doświadczeń. Innymi słowy: seniorzy przez wiele lat życia doświadczyli wielu różnych sytuacji i zebrali ogrom informacji, które musi przetworzyć mózg, szukając odpowiedzi na stawiane im pytania. Czas przetwarzania jest dłuższy niż u osób młodych, bo ilość informacji jest większa.

Do takich wniosków niemieccy badacze doszli na podstawie eksperymentu z komputerem, który zaprogramowana tak, by działał, jak ludzki mózg. Codziennie musiał on przeczytać fragment tekstu i w ten sposób otrzymywał kolejną dawkę informacji do przetworzenia.

Reklama

Gdy komputer miał stosunkowo niewielkie zasoby informacji, działał jak u osoby młodej — szybko i wydajnie. Jednak po dostarczeniu mu zbioru informacji odpowiadającemu dużemu doświadczeniu życiowemu okazywało się, że musi on przebrnąć przez większą ilość danych i działa wolniej — podobnie jak umysł osób dojrzałych.



Zobacz również: Gratka dla fanów PRL-u. Tylko nieliczni pamiętają te przedmioty [QUIZ]

Mózg się starzeje u różnych ludzi w różnym tempie

Innego zdania są naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, którzy na początku stycznia 2023 r. opublikowali swoje badania. Ich zdaniem każdy człowiek starzeje się w innym tempie, podobnie jak poszczególne tkanki w naszych organizmach. Nie inaczej jest z komórkami budującymi mózg. Dlatego wiek umysłu może różnić się, od który wskazuje metryka. Innymi słowy: mózg pięćdziesięciolatka może mieć trzydzieści albo sześćdziesiąt lat — wszystko zależy od tego, w jakim tempie starzeją się tkanki.



Zdjęcie Wiek mózgu pozwala przewidzieć demencję? / Agencja FORUM

Wiek mózgu może wskazywać na ryzyko demencji

Wiek mózgu jest istotny, bo według naukowców może być wiarygodnym biomarkerem ryzyka chorób neurodegeneracyjnych. Badacze twierdzą, że im nasz umysł jest starszy, tym ryzyko wystąpienia demencji jest większe.



Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii wykorzystali algorytmy głębokiego uczenia maszynowego, aby ustalić wiek mózgu. Pod uwagę wzięto rezonans magnetyczny 4681 osób bez zaburzeń poznawczych, które później zachorowały na demencję. Na tej podstawie stworzono model określania wieku mózgu. Następnie komputer nauczył się tworzyć anatomiczne mapy mózgu i określać wzorce jego starzenia się. Na koniec porównywał wiek biologiczny mózgu z metrykalnym. Im różnica między nimi była wyższa, tym ryzyko demencji większe. Wynik otrzymywane z pomocą sztucznej inteligencji potwierdzały teksty zdolności poznawczych.



Zobacz również: QUIZ: Na te pytania zna odpowiedź dziesięciolatek. Czy dostałbyś kartę rowerową?

Mózg kobiet starzeje się inaczej niż mózg mężczyzn

Podczas badania naukowcy zauważyli też, że mózgi kobiet i mężczyzn starzeją się inaczej. W przypadku płci pięknej szybciej proces ten zachodzi w lewej półkuli mózgu, czyli tej odpowiedzialnej za analityczne myślenie, racjonalne, logiczne myślenie, dostrzeganie szczegółów, pamięć do liczb. Natomiast u mężczyzn najbardziej zagrożona jest kora ruchowa, dlatego zdaniem naukowców panowie są bardziej narażeni na chorobę Parkinsona.

"Zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala nam wykryć subtelne zmiany związane z demencją, których nie bylibyśmy w stanie zauważyć w inny sposób. Im wcześniej zidentyfikujemy osoby bardziej narażane na rozwój choroby, tym szybciej można podjąć kroki zapobiegawcze" - mówi cytowana przez PAP autorka badania, Andrei Irimia.



Zobacz również: Trudny quiz wiedzy o powstaniu warszawskim. Na pytanie 10 odpowiedź znają nieliczni