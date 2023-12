Spis treści: 01 Wyjątkowy miesiąc w roku. Grudniowa magia

Wyjątkowy miesiąc w roku. Grudniowa magia

Grudzień jest wyjątkowym miesiącem w roku dla tych, którzy wierzą w magię, ezoterykę i numerologię. Wieńczy on cały rok, jest swoistym symbolem zakończeń i podsumowań.

Wróżka Aira zdradza, co nas czeka 1 grudnia. Sprawdź swój horoskop dzienny Nic dziwnego, że w tym czasie może wydarzyć się wiele magicznych rzeczy. Dodatkowo dla osób religijnych jest to czas wypełniony duchem Bożego Narodzenia.

W związku z tym wszystkim w grudniu funkcjonuje także wiele przesądów, które dotyczą szczęścia i pecha. Wierzenia te kultywowały nasze praprababki i prababki, a w niektóre wierzymy do dziś.

Na co według tych przesądów należy uważać, czego się wystrzegać i co robić, by przyciągnąć szczęście, a nie pecha?

Uważaj na kontakty z innymi – unikaj kłótni

Zdjęcie Święta to doskonały czas, by odpocząć od problemów - nie zapraszaj ich do stołu / 123RF/PICSEL

Kłótnie nigdy nie są przyjemne, a w grudniu powinniśmy się bronić przed nimi ze wszystkich sił. Kłócąc się, przyciągamy złą energię, zwłaszcza w okolicy świąt, gdy bywa nerwowo.

Wierzono, że mając z kimś zatargi w same święta, ściągamy na siebie pecha i kolejne kłótnie w nowym roku.

Mawiało się, że "jaka wigilia, taki cały kolejny rok". Grudzień powinien być wypełniony radością i oczekiwaniem na radosne wydarzenie, jakim może być rodzinne spotkanie.

Nie ma tu miejsca na energetyczne spadki! Z kłótniami wiążę się także przesąd o rozsypanej soli - to ona ma zwiastować rychłą kłótnie. Gotując więc, zwłaszcza w grudniu, lepiej uważać, gdy weźmie się do ręki sól.

Wszystko przez to, że w magicznym świecie przesądów, soli przypisuje się niezwykłe działania. Ma ona pochłaniać złą energię, ale rozsypana - uwalnia ją, skłaniając ludzi do kłótni.

Nie pożyczaj pieniędzy. Grudzień to nie czas na realizację kredytu

Zdjęcie W grudniu stroń od pożyczek / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Istnieje przesąd, że nie powinniśmy zapożyczać się w ostatnim miesiącu roku, bo to może wróżyć problemy finansowe na cały kolejny rok.

Oczywiście, grudzień wiąże się często z wydatkami, bo pragniemy kupić piękne prezenty ukochanym osobom.

To może być także współczesna przestroga przed zbytnim konsumpcjonizmem i skupianiu się na dobrach doczesnych, a nie na tym co w święta najważniejsze - na rodzinie i duchowości.

Może warto więc zrezygnować z niezwykle drogich prezentów, nie pożyczać na nie pieniędzy, a skupić się na czasie spędzonym wśród najbliższych?

Wystrzegaj się zazdrości, zawiści i złości

Zdjęcie W grudniu lepiej skupić się na pozytywnych emocjach, należy unikać zawiści i złości. / 123RF/PICSEL

Nasze praprababki bardzo dbały o pozytywne wibracje, gdy zbliżały się przełomowe momenty w trakcie roku.

Wiąże się to nie tyle z chrześcijańskimi obrzędami, a raczej z tymi pogańskimi, gdzie wierzono w przyciąganie szczęścia lub pecha.

Zachowania takie jak złość, zawiść, nienawiść, zazdrość, obniżają według tych wierzeń wibracje naszych dusz, co nie jest dobrze postrzegane przez siły Wszechświata, zwłaszcza w ostatnim miesiącu roku!

Istnieje także wierzenie związane z tym, że żywiąc do kogoś zazdrość, problemy tej osoby, o których nie wiemy, przejdą na nas.

To także przesąd, który może warto stosować cały rok, by nie być zazdrosnym o nic, co posiada druga osoba.