Trzyliterowym imieniem, które zdobyło wśród dziewczynek urodzonych w 2024 największą popularność , było imię Iga. Nazwano tak aż 2 349 dzieci. Pochodzenie tego imienia nie jest do końca znane. Jedna teoria mówi, że jest to zdrobnienie od imienia Jadwiga, inna, że wywodzi się od imienia Ignacja. Niektórzy twierdzą, że ma łacińskie pochodzenie i nawiązuje do słowa "ignis", które oznacza ogień.

Chłopiec o imieniu Jan może wykazywać się wieloma talentami. Jest pracowity i ambitny oraz lubi angażować się w różne projekty czy wyzwania. To osoba towarzyska, która lubi spędzać czas w otoczeniu swoich przyjaciół i bliskich. Charakteryzuje się optymistycznym podejściem do życia, lubi przygody i wyzwania. To, co go wyróżnia to umiejętność pójścia na kompromis. Jan potrafi znaleźć złoty środek praktycznie w każdej sytuacji, przez co rzadko kiedy wpada w kłopoty. To przyjazna osoba, której towarzystwo jest praktycznie zawsze mile widziane.