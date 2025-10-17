Horoskop tygodniowy od wróżki Anne od 20 do 26 października 2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku

Spis treści: Horoskop tygodniowy - Baran Horoskop tygodniowy - Byk Horoskop tygodniowy - Bliźnięta Horoskop tygodniowy - Rak Horoskop tygodniowy - Lew Horoskop tygodniowy - Panna Horoskop tygodniowy - Waga Horoskop tygodniowy - Skorpion Horoskop tygodniowy - Strzelec Horoskop tygodniowy - Koziorożec Horoskop tygodniowy - Wodnik Horoskop tygodniowy - Ryby

Horoskop tygodniowy - Baran

Aura tego tygodnia zachęci cię do dbania o własny rozwój. W pracy pomagaj i doradzaj, ale nie wyręczaj wszystkich w ich obowiązkach, bo szybko poczujesz się zmęczony. Zajęte Barany będą więcej czasu spędzać z partnerem, konsumując wspólne życie. Samotne zaś poznają kogoś, kto odciągnie ich uwagę od spraw zawodowych. W weekend wybierz się na spacer po lesie.

Horoskop tygodniowy - Byk

W tym tygodniu możesz za bardzo przejąć się tym, co chcesz zrobić ze swoim życiem. W pracy zabierzesz się za sprawy, które wymagają wysiłku i dodatkowego czasu. Zajęte Byki będą tęsknić za osobą, z którą nie są w związku. Samotne zaś będą miały więcej odwagi podczas flirtów z nowo poznanymi osobami. W weekend zorganizuj grill jesienny.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Jesienna aura przyniesie gorszy nastrój, który szybko minie. W pracy poczujesz się zawiedziony, bo ktoś nie będzie zaangażowany w twoje sprawy, jak ty w jego. Zajęte Bliźnięta będą musiały rozwiązać problemy finansowe z partnerem wynikające z nieumiejętności dzielenia się. Samotne zaś powinny wystrzegać się zazdrosnych i zaborczych osób, bo trudno im będzie stworzyć z nimi udaną relację.

Horoskop tygodniowy - Rak

Październikowa aura zachęci cię do poszukiwania inspiracji. W pracy nie przesadzaj z byciem potrzebnym, bo szybko poczujesz się wykorzystywany. Zajęte Raki będą próbowały wymusić na partnerze pewne zachowania, niestety skończy się to fiaskiem. Samotne zaś mogą liczyć na miłosne ożywienie, które będzie krótkotrwałe. W weekend pomyśl o sobie.

Horoskop tygodniowy - Lew

W tym tygodniu nie będzie dla ciebie rzeczy niemożliwych. Z pracy nie bierz na siebie dodatkowych zadań, bo pieniędzy z tego nie będzie. Zajęte Lwy mają szansę teraz na więcej zgody i miłości, o ile przestaną rozdmuchiwać konflikty i spory z partnerem. Samotne zaś będą nieco się nudzić, bo nie będzie z kim chodzić na randki. W weekend wybierz się na maraton filmowy z klimatem halloweenowym.

Horoskop tygodniowy - Panna

W tym tygodniu możesz spodziewać się spadku nastroju. W pracy będziesz żywo zainteresowany cudzymi sprawami, że aż zapomnisz o swoich. Zajęte Panny powinny być ostrożne ze zwierzeniami, bo partner szybko zacznie je krytykować, zamiast wspierać. Samotne zaś powinny mieć oczy i serce szeroko otwarte, bo los szykuje im miłosne niespodzianki. W weekend odprężą cię planszówki.

Horoskop tygodniowy - Waga

Przed tobą pracowity tydzień i wymagający od ciebie większej czujności. W pracy nie daj sobie wmówić, że czegoś nie umiesz, bo ktoś będzie chciał tylko podkopać twoje kompetencje. Zajęte Wagi będą walczyć z własnym uzależnieniem od partnera. Samotne zaś będą miały szczęście do ciekawych znajomości, które pojawią się w ich życiu niespodziewanie. W weekend oczyść się z trudnych emocji.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Aura tego tygodnia zachęci cię do zawierania nowych znajomości. W pracy inne obowiązki okażą się superważne niż te, którymi się obecnie zajmujesz. Zajęte Skorpiony będą bardziej wyrozumiałe i wybaczą partnerowi jego przewinienia. Samotne zaś zawrą ciekawe znajomości, które warte będą spokojnej analizy, a nie impulsywnej reakcji. W weekend zrelaksujesz się pod kocem z gorącą czekoladą i dobrą książką.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

W tym tygodniu unikaj osób, które będą chciały ponarzekać, bo popsują ci humor. W pracy postaraj się jasno mówić, co możesz zrobić dla innych, a czego wolisz się nie podejmować. Zajęte Strzelce będą więcej rozumieć potrzeby partnera i przeproszą go za swoje poprzednie zachowanie. Samotne zaś będą podejmować trafne miłosne decyzje, jeśli posłuchają intuicji.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Czeka cię sympatyczny tydzień. W biznesie zajmiesz się teraz zarabianiem pieniędzy, a problemy z nimi przestaną się mnożyć. Zajęte Koziorożce bardziej zaangażują się w ratowanie związku i zapragną na nowo rozpocząć wspólne życie z utraconym partnerem. Samotne zaś chętnie wybiorą się na randkę, jednak nie będą miały ochoty na spotkanie z byle kim.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Październikowa aura zachęci cię do zadbania o zdrowie. W pracy to czas na porządki w papierach, bo na biurku zrobił ci się całkiem niezły chaos. Zajęte Wodniki mogą liczyć na czas pełen namiętnych zbliżeń, w czasie którego poczują, że łączy ich z partnerem duchowe i cielesne porozumienie. Samotne zaś mimo pierwszego zauroczenia szybko i nieodwołalnie skreślą z listy kontaktów nowego adoratora.

Horoskop tygodniowy - Ryby

W tym tygodniu znajdź dla siebie więcej czasu. W pracy warto przysiąść nad dokumentami i nadrobić zaległości, których się nieco nazbierało. Zajęte Ryby mogą liczyć na cieplejsze i przyjemniejsze chwile, a partner na nowo wyda im się jakby piękniejszy i mądrzejszy. Samotne zaś będą bardzo ciekawskie, ale powinny uważać na internetowych chwalipiętów i nie dać się omamić komuś, kto uwodzi tylko słowami. W weekend czeka cię udana zabawa.