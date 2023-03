Spis treści: 01 Pełnia Księżyca w Pannie. 7 marca

02 Saturn w Rybach. 7-8 marca

03 Koniunkcja Jowisza z Chironem. Całkowita transformacja 9-15 marca

04 Koniunkcja Wenus i Eris. 11 marca

05 Słońce, Neptun i Merkury — potrójna koniunkcja. 15-16 marca

06 Mars w Bliźniętach. 17 marca

07 Wenus w Baranie i kwadratura Plutona i Wenus. 17 marca

08 20 marca — najważniejszy dzień miesiąca. Równonoc wiosenna, Słońce w Baranie, początek astrologicznego Nowego Roku

09 Księżyc w nowiu w Baranie. 21 marca

10 Pluton w Wodniku. 23 marca

11 Mars w Raku. 25 marca

12 Koniunkcja Wenus z Uranem w znaku Byka. 30 marca

Pełnia Księżyca w Pannie. 7 marca

Początek marca to idealny czas dla zdrowia, natury i porządków. Pełnia księżyca w Pannie sprawi, że na następne tygodnie nasza droga będzie oświetlona. Ziemia, żywioł Panny, pozwoli nam odzyskać grunt pod nogami. Każda emocja w tym czasie jest ważna, a każda szansa musi zostać wykorzystana. Odżywcza dieta, słońce, świeże powietrze — to wszystko w połączeniu z budzącą się do życia przyrodą sprawi, że nasze zamysły dotyczące pracy nad ciałem, duszą i umysłem zostaną znacznie wzmocnione.

Saturn w Rybach. 7-8 marca

Niemożność oszukania Saturna w połączeniu z umiejętnością eliminowania przez niego wszelkich nieautentycznych rzeczy sprawia, że tę planetę można porównać o oczyszczacza. Jednak Saturn w Rybach znacznie ogranicza możliwość odczuwania emocji innych osób, a także redukuje wyrażanie własnych. Mniejsza wrażliwość pozwala na większą samotność, lecz zwiększona autentyczność skutecznie blokuje złudzenia, a także marzenia.

Zdjęcie 7-8 marca, ważna data w astrologii / 123RF/PICSEL

Koniunkcja Jowisza z Chironem. Całkowita transformacja 9-15 marca

Chiron to asteroida, która już w dawnych czasach otrzymała nazwę "Ranny Uzdrowiciel". Koniunkcja Jowisza z Chironem pozwoli otworzyć we wszechświecie przepotężnego portalu. Odblokowana w ten sposób energia wpłynie na nasze ciała, dusze i umysły. W życie wejdą zmiany, na które nie będziemy czuli się gotowi. Blokady i traumy zostaną uleczone, a nasz potencjał w pełni uwolniony. Koniunkcja Jowisza z Chironem dzieje się raz na 12 lat, więc trzeba ją maksymalnie wykorzystać.

Koniunkcja Wenus i Eris. 11 marca

Odwaga, ognista energia i pełna moc kobiecego ducha to właśnie atrybuty Eris. Ta karłowata siostra Marsa po spotkaniu z Wenus sprawi, że energia Bogini zostanie wzmocniona. Ogromne fale wsparcia płynące z energii koniunkcji Wenus i Eris pozwolą nam bardziej intuicyjnie zajmować stanowiska, a także umocnić wyrażanie kobiecości.

Słońce, Neptun i Merkury — potrójna koniunkcja. 15-16 marca

Potrójna koniunkcja to fantastyczny czas. Przede wszystkim taki układ wyzwoli energię Ryb, która może jednak spowodować pewne niezdecydowanie bądź zamieszanie, gdy przyjdzie do podejmowania wyborów lub działania. Warto podczas potrójnej koniunkcji trenować wyobraźnię, która pozwoli otworzyć naszą intuicję oraz przynieść twórczy impuls. Nie zapomnijmy również o eksploracji duchowej w tym czasie!

Zdjęcie Już 17 marca — Mars w Bliźniętach / 123RF/PICSEL

Mars w Bliźniętach. 17 marca

Umieszczenie Marsa w Bliźniętach, ma wpływ na naszą osobowość i zachowanie. Mars jest planetą związaną z działaniem, energią i pasją, a Bliźnięta są związane z komunikacją, intelektem i ciekawością. Ludzie z Marsem w Bliźniętach są szybcy, energiczni i wszechstronni. Bardzo dobrze się komunikują, a także cieszą debatą i wymianą pomysłów z innymi. Mogą być również podatni na niepokój, a skupienie się na jednym zadaniu przez dłuższy czas przychodzi im z trudem.

Wenus w Baranie i kwadratura Plutona i Wenus. 17 marca

Aktywowanie naszych pokładów sił i niezależności sprawi, że nie zawsze będziemy zwracać uwagę na samopoczucie innych osób. Jednak tę sytuację można wykorzystać na obserwację. Zwróćmy uwagę na nasz sposób odnoszenia się do innych i znajdźmy miejsce na poprawę. Nie obarczajmy innych własnymi problemami, a zacznijmy szukać rozwiązań w nas samych. Starajmy się, by nasze oczekiwania i wizje nie spowodowały konfliktów z bliskimi, a także pamiętajmy, że energia Plutona wyzwala skłonności do głębszego kopania i przyjrzenia się podświadomym zachowaniom.

20 marca — najważniejszy dzień miesiąca. Równonoc wiosenna, Słońce w Baranie, początek astrologicznego Nowego Roku

Słońce znajduje się dokładnie nad równikiem, więc dzień i noc są równe. Oznacza to również pierwszy dzień astrologicznego Nowego Roku. Coraz wyższe temperatury, coraz więcej światła słonecznego, śpiew ptaków i dużo energii. Dzięki temu rozpoczniemy ładowanie baterii na nadchodzące miesiące. 20 marca ustalmy postanowienia na następny rok i maksymalnie wykorzystajmy równowagę i harmonię, którą przynosi równonoc.

Księżyc w nowiu w Baranie. 21 marca

Księżyc w nowiu oznacza początek nowego cyklu i jest związany z ustalaniem intencji i rozpoczęciem nowych projektów. Baran jest pierwszym znakiem zodiaku, który wiąże się z asertywnością, odwagą i inicjatywą. Kiedy księżyc nowiu jest w Baranie, uważa się, że jest to czas nowych początków, podejmowania działań i dochodzenia siebie. Ludzie, którzy rodzą się pod nowym księżycem w Baranie lub doświadczają tego astrologicznego wydarzenia, mogą odczuwać gwałtowny wzrost energii i motywacji do rozpoczęcia nowych projektów lub wprowadzania zmian w życiu. Mogą również czuć się bardziej pewni siebie i asertywni w realizacji swoich celów.

Zdjęcie 23 marca — Pluton w Wodniku / 123RF/PICSEL

Pluton w Wodniku. 23 marca

Plutona w Wodniku ma wpływ na nasze tendencje pokoleniowe i długoterminowe transformacje. Pluton to planeta związana z mocą, transformacją i głębokimi procesami psychologicznymi, a Wodnik jest znakiem łączonym z innowacją, indywidualnością i świadomością społeczną. Plutonowi zajmuje bardzo dużo czasu, aby przejść przez każdy znak zodiaku, więc jest on uważany za planetę pokoleniową. Wszedł do Wodnika w 2023 roku i oczekuje się, że pozostanie w tym znaku do 2043.

Mars w Raku. 25 marca

Mars w Raku ma wpływ na nasz poziom energii, motywację i działania. Jest to planeta związana właśnie z działaniem, energią i pasją, natomiast Rak wiąże się z emocjami i wrażliwością. Kiedy Mars jest w Raku, możemy czuć się bardziej emocjonalnie napędzani i motywowani swoimi uczuciami. Bardziej chronimy swoich bliskich i szukamy komfortu i bezpieczeństwa w osobistych związkach. Jednak Mars w Raku może być również nieco trudnym położeniem, gdyż Rak jest znakiem wodnym, a Mars — ognistą planetą. Wewnętrzne konflikty będą w tym czasie powodowane rozdarciem między potrzebami emocjonalnymi a pragnieniem działania i postępu.

Koniunkcja Wenus z Uranem w znaku Byka. 30 marca

Przedostatni dzień marca to czas wielkiej miłości. Koniunkcja Wenus z Uranem w znaku Byka to okres, w którym powinniśmy szukać namiętności. Pamiętajmy, by nie zamykać swoich serc i umysłów na koniec marca, gdyż może to przynieść nam cudownie przyjemne konsekwencje.