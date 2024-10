Romana to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego . Powstało od słowa romanus, czyli rzymski.

Do kobiety o imieniu Romana można zwracać się na różne sposoby. Do popularnych zdrobnień należą:

To imię kobiety sprawiedliwej i zawsze chętnej do pomocy 123RF/PICSEL

Wśród znanych kobiet można znaleźć również te o imieniu Romana. Należą do nich:

Romana to kobieta o niezwykłej inteligencji, choć nieco zaburzonym poczuciu własnej wartości. Bywa bardzo uległa, bo nie do końca wierzy w swoje możliwości. Niektórzy twierdzą, że zdarza się jej być egoistką. W rzeczywistości stara się skryć swoją niepewną naturę. Romana to numerologiczna ósemka. Wyróżnia się dużymi siłami witalnymi, mądrością i odpowiedzialnością. Ceni sobie porządek społeczny i działanie zgodne z kodeksem moralnym.