Rodzice z lubuskiego nie przepadają za tym imieniem. Za to Ślązacy je uwielbiają

Filip to imię męskie pochodzenia greckiego. Powstało z połączenia słów philos — miłujący i hippos — konie, co oznacza mężczyznę lubiącego konie, przyjaciela koni.

Jaki jest mężczyzna o imieniu Filip? To osoba wrażliwa, towarzyska, chętna do pomocy. Dzieli się swoim doświadczeniem życiowym z innymi, lubi wspierać bliskich, zarówno w pracy, jak i w domu. To idealny towarzysz imprez, energiczny, wesoły, wierny przyjaciel. Jego dobra energia przyciąga do siebie wiele osób o różnych cechach charakterologicznych. Nie jest lekkoduchem i dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki.