Mimo spokojnej natury kobieta o tym imieniu ma również wewnętrzną siłę, której można pozazdrościć. Gdy wyznaczy sobie cel, dąży do niego z uporem i konsekwencją. Ta niezłomność ducha pozwala Matyldzie osiągać sukcesy, które innym wydają się niemożliwe. Potrafi cierpliwie budować swoją drogę, krok po kroku, aż osiągnie wymarzony szczyt. Matylda to również osoba bardzo kreatywna z bujną wyobraźnią. Jej zamiłowanie do sztuki i piękna może znaleźć ujście w różnych formach twórczości, takich jak malarstwo, muzyka czy pisanie. Ceni sobie harmonię i estetykę, a to przejawia się również w jej stylu życia i otoczeniu. Jej dom to często prawdziwa galeria sztuki - pełna kolorów, faktur i inspirujących przedmiotów. Matylda potrafi godzinami tworzyć i trudno ją od tego oderwać!