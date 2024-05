Imię można wybrać na szereg różnych sposobów. Jedni nadają je po bliskich w rodzinie, inni ze względu na ulubioną postać historyczną, z książek czy filmów. Bez względu na sposób i kryteria w końcu dochodzi do chwili, w której rodzice nie mają wątpliwości: to będzie Kacper, Ania, Kasia lub Filip . I właśnie w tym magicznym momencie w gwiazdach zapisuje się przyszłość maleństwa, jego cechy, predyspozycje i pomyślność , którą można wyczytać z imienia. Niektóre z imion skutecznie przyciągają bogactwo. Sprawdź, czy znajdujesz się na liście!

Anna jest pewnym żeńskim odpowiednikiem Jakuba. Imię to również pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza wdzięk i łaskę. Osoby noszące to imię zazwyczaj są ambitne i dążą zawsze do wyznaczonego sobie celu. W ich życiu pieniądze odgrywają ważną rolę, dlatego uparcie dożą do ich zdobycia ciężką pracą połączoną z inwencją twórczą.