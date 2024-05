Cecylia to kobieta o silnym charakterze, jasno określonych wartościach i zdolności do konsekwentnego dążenia do celów. Twardo stąpa po ziemi, skupiając się na realistycznych działaniach. Nie boi się wyzwań i potrafi przekuwać je w sukcesy, niezależnie od presji otoczenia. Jest sumienna i odpowiedzialna. Zawsze wykonuje swoje obowiązki z najwyższą starannością, co czyni ją godną zaufania w każdej sytuacji.