Spis treści: 01 Nów w Bliźniętach 2023

02 Horoskop na nów

03 Jakie rytuały w czasie nowiu?

Nów w Bliźniętach 2023

Nów w Bliźniętach to czas nowych inspiracji i wprowadzenia do życia ważnych zmian. Nie jest to jednak łatwy moment - Księżyc sprawia bowiem, że możesz czuć, jakby w twojej głowie mieszkały dwie różne osoby. Nic dziwnego więc, że będziesz dosłownie "przeskakiwać" z jednej myśli do drugiej, od jednej emocji do kolejnej. Pojawią się niepewność i niezdecydowanie, a nawet zagubienie i chaos.

Na szczęście, Księżyc w Bliźniętach niesie też dobre, pozytywne emocje:

przynosi napływ inspiracji

potrzebne zmiany

pobudza do poszukiwania prawdy

Zdjęcie Nów w Bliźniętach jest trochę inny od pozostałych / 123RF/PICSEL

To właśnie teraz poczujesz potrzebę gromadzenia wiedzy, uczenia się, nawiązywania nowych kontaktów i rozwoju. Nów w Bliźniętach jest trochę inny od pozostałych, które zazwyczaj skłaniają do wyciszenia i odnowy - ten zachęca do działania i mocnych, czasem nawet ekstrawertycznych zachowań. Jak dobrze go wykorzystać?

Horoskop na nów

Astrologia Czerwiec będzie należał szczególnie do czterech znaków zodiaku. I nie chodzi tylko o szczęście w miłości Nów w Bliźniętach przypada w tym roku na 18 czerwca. Tego dnia dokończysz wszystko, co jest jeszcze do zrobienia lub było odkładane z miesiąca na miesiąc. Znajdziesz też nowe zadania i postawisz przed sobą odważne wyzwania - Bliźnięta dosłownie popchną cię do przodu.

Podczas tego nowiu wytyczysz nową drogę, która jak nigdy wcześniej stanie się jasna i klarowna, wyjdziesz do ludzi, nawiążesz ważne kontakty i będziesz w dobrym miejscu o właściwym czasie. Uważnie wypatruj więc wszystkich sygnałów i znaków, słuchaj intuicji i rozglądaj się dookoła - podczas tego nowiu drogowskaz będzie wyjątkowo jasny i wyraźny.

Jakie rytuały w czasie nowiu?

Nów to czas, w którym warto mocno skupić się na sobie i skorzystać z jednego z trzech rytuałów na tę fazę księżyca. Pozwolą one odnaleźć drogę, usłyszeć, co mówi nam intuicja i znaleźć cel.

Metoda szybkich skojarzeń

Podczas tego nowiu warto skorzystać z metody szybkich skojarzeń i odpowiedzi. Zadaj sobie pytania i spisz wszystkie odpowiedzi, które podrzuci ci twoja intuicja. Niech staną się one twoimi intencjami i prowadzą cię przez całą fazę księżyca rosnącego.

Zdjęcie Półksiężyc rosnący zachęca do otwarcia się na to, co nowe / 123RF/PICSEL

Mapa myśli

Stwórz swoją mapę myśli - przelej wszystko, co przychodzi ci do głowy na papier. Główną myśl napisz na środku kartki, a następnie rozwijaj kolejne wątki, dodając nowe odgałęzienia - myśli w miarę, jak pojawiają się w twojej głowie. Miej tę mapę zawsze przy sobie i korzystaj z niej przez cały cykl księżyca rosnącego.

Siła intuicji

Zrób listę wszystkich informacji, osób i pełnej wiedzy, którą chcesz uzyskać w fazie księżyca rosnącego. Szukając odpowiedzi, kieruj się intuicją, a same do ciebie przyjdą.

