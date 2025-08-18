Wrześniowe wakacje we Włoszech. Zwróć uwagę na to miasto

Dzięki bogatej siatce połączeń tanich linii lotniczych z Polski Włochy pozostają jednym z najłatwiej dostępnych i najtańszych kierunków wakacyjnych. We wrześniu możemy spodziewać się naprawdę korzystnych cen (kwoty dotyczą lotów w dwie strony):

Mediolan - od 133 zł z Rzeszowa,

Triest - od 145 zł z Krakowa,

Wenecja od 151 zł z Wrocławia,

Bolonia od 168 zł z Krakowa.

Jednak ci, którzy marzą o prawdziwie włoskich wakacjach w malowniczej scenerii, powinni rozważyć lot do Genui (od 225 zł w dwie strony z Krakowa). To świetny punkt wypadowy do słynnego Cinque Terre - fragmentu liguryjskiego wybrzeża wpisanego na listę UNESCO.

Region ten słynie z tarasowych winnic, gajów oliwnych i kolorowych miasteczek przyklejonych do stromych klifów zawieszonych nad lazurowym morzem. Pięć miejscowości - Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza i Monterosso al Mare - łączy malownicza trasa kolejowa, która znacznie ułatwia przemieszczanie się po regionie.

Szczególnym miejscem jest miasteczko Manarola otoczone rozległymi tarasami winnic. Zachwyca przede wszystkim bajkową panoramą - kolorowe domki na tle błękitnego morza to jeden z najbardziej rozpoznawalnych widoków we Włoszech.

Manarola to często pojawia się na pocztówkach z Ligurii 123RF/PICSEL

Niedoceniany kierunek idealny na krótki city break

Jeśli jednak interesują nas mniej oczywiste kierunki, gdzie odpoczniemy od tłumów i upalnej pogody, świetnym wyborem będzie stolica Łotwy - Ryga.

Bezpośrednie loty z Polski znajdziemy już od 150 zł z Gdańska lub od 200 zł z Krakowa.

To niedoceniane miasto zachwyca przede wszystkim secesyjną architekturą - w samym centrum znajdziemy ponad 800 budynków, które charakteryzują się bogato zdobionymi fasadami, pełnymi detali, motywów roślinnych i zwierzęcych. Secesja w Rydze stanowi integralny element tożsamości tego miasta.

Podczas city breaku w Rydze warto zobaczyć m.in.

Dom Bractwa Czarnogłowych,

kościół św. Piotra z wieżą widokową,

kolorową uliczkę Trokšņu i Bramę Szwedzką,

średniowieczny zespół kamienic "Trzej Bracia".

Miłośników kultury z pewnością zainteresują Łotewskie Muzeum Narodowe oraz Muzeum Mody. Z kolei po zwiedzaniu, warto wybrać się na Targ Centralny, gdzie spróbujemy lokalnych specjałów - czarnego chleba, pierożków (pīrāgi) z boczkiem i cebulą czy świeżych ryb z Bałtyku.

Ryga to świetny kierunek na wrześniowy city break 123RF/PICSEL

Słońce, góry i Adriatyk. Zobaczymy tam jedyny fiord południa Europy

Dla wszystkich tych, którzy we wrześniu chcą zażyć słońca, by naładować baterie przed jesienią dobrym wyborem będzie malownicza Czarnogóra. Bilety lotnicze do stolicy państwa, czyli Podgoricy kupimy już od 332 zł (z Katowic bezpośrednio lub z Krakowa z przesiadką). Mowa oczywiście o podróży tam i z powrotem.

W samej stolicy możemy zostać na jeden lub dwa dni, jednak prawdziwe perełki czekają na turystów nad wybrzeżem. Jednym z najpiękniejszych miejsc jest Zatoka Kotorska - otoczona wysokimi górami, pełna zabytkowych miasteczek, takich jak Kotor, Perast czy Tivat. Znana jest jako jedyny fiord południa Europy, a najlepszym miejscem, z którego możemy podziwiać jej wzniosłe piękno, jest twierdza św. Jana w Kotorze.

Z kolei miłośnicy plażowania powinni odwiedzić Zatokę Jaz, która skrywa bajkową, szeroką i piaszczystą plażę z krystaliczną wodą i zielonym tłem górskich wzgórz. Wrzesień to idealny moment, by cieszyć się czarnogórskim słońcem bez letniego tłoku.

