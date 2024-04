Baran i Skorpion

Barany charakteryzuje przede wszystkim wielki apetyt na życie, ciekawość świata i niespożyta energia. Skorpiony to z kolei osoby o mocnej osobowości: chcą dominować, mają skłonność do skrajnych poglądów. Co połączy tę parę? Po pierwsze, wspólne pasje i wielka namiętność, bo oba znaki lubią, gdy sporo dzieje się w ich życiu i ich sypialni. Dobrym spoiwem będzie też ciągły pęd za nowością, upodobanie do eksperymentów, uwodzenia, tajemnic i niespodzianek.

Byk i Strzelec

Strzelca najlepiej określają trzy słowa: energia, optymizm, radość życia. Jest świetnym kompanem, kumplem, towarzyszem życia na dobre i na złe. Byki zaś ponad wszystko kochają przyjemność i luksus, szczególnie panowie potrafią docenić, gdy u ich boku znajdzie się urocza, pogodna i pełna seksapilu pani Strzelec. Poza tym Byki kochają być w centrum uwagi, otoczone opieką i uczuciami, których tak bardzo łakną. Byki są też świetnymi opiekunami, potrafią zapewnić drugiej połówce dobre życie i są bardzo, bardzo wierne!

Bliźnięta i Koziorożec

Ten związek jest świetny głównie dlatego, że opiera się na totalnych przeciwieństwach. Lew lubi rządzić, dominować, być w centrum uwagi i mieć ostatnie zdanie. Z kolei wahająca się i wyciszona Waga chętnie wiąże się z kimś, przy kim poczuje się bezpieczna i otoczona opieką, nie będzie miała też najmniejszego problemu, by w związku odgrywać drugie skrzypce. Lwu odwdzięczy się troską, ciepłem, dobrym słowem i wielkim podziwem, którego osoby spod tego znaku pragną ponad wszystko na świecie. Lew będzie za to zafascynowany uroczą, dostojną i nieco tajemniczą Wagą. Taki zestaw cech zapewni im wzajemną fascynację i wysoką temperaturę w sypialni na wiele lat.

Rak i Panna

Bez względu na płeć, osoby spod znaku Panny są ciepłe, troskliwe, bardzo opiekuńcze, dają drugiej stronie mnóstwo czułości i wkładają wiele pracy w to, by wspólne życie było dobre, dostatnie, przyjemne. Panny są też bardzo wierne, co doceni Rak - delikatny, bojaźliwy, bojący się ludzi i skłonny do urazy Rak. Chętnie odda się pod opiekę przedsiębiorczej Panny, rewanżując się oddaniem, wsparciem i spełnianiem marzeń drugiej strony. Raki są romantyczne i wierne, więc ich związki z Pannami mają szansę przetrwać wiele lat.

Wodnik i Ryby

Wodnik kocha wolność i jest najbardziej niezależnym i niepokornym ze wszystkich znaków. Nie znosi przymusu, ograniczeń i ciasnoty umysłowej. W swoim dążeniu do wolności świetnie porozumie się właśnie z partnerem spod znaku Ryb - mającym głowę pełną marzeń, szlachetnych ideałów, w związku szukającym przede wszystkim swobody. Wodnik to także marzyciel i osoba o wielkiej wyobraźni, poszukiwacz wszystkiego, co nowe i inspirujące. Właśnie to zafascynuje w Wodniku osobę spod znaku Ryb, oczywiście z wzajemnością. Ryby są z kolei wrażliwe, skłonne do wzruszeń, mające delikatną i romantyczną naturę, co Wodnik będzie umiał zrozumieć i uszanować. Świat stanie przed tą parą otworem. Myli się jednak ten, kto myśli, że związek Wodnika z Rybami to wyłącznie doskonałe porozumienie dusz. Wyobraźnia i umiłowanie zmian gwarantuje, że w sypialni takiej pary także nie będzie nudno!

