Osoby spod znaku zodiakalnego Barana to te, które urodziły się między 21 marca, a 19 kwietnia . Tym samym jest on pierwszym astrologicznym znakiem zodiaku .

Barana uważa się za znak zodiaku, który ma mocny charakter . Bije od niego wewnętrzna siła i energia wojownika. Inne osoby mogą ich odbierać jako agresywnych i porywczych . W kłótniach nie dają za wygraną i są uparte. Mogą do upadłego walczyć o swoją rację, nie zważając na to, czy takie zachowanie pogorszy ich relacje z innymi.

To przede wszystkim wady Barana, które o wiele częściej brane są pod uwagę w horoskopach . W efekcie jego pozytywne strony schodzą na dalszy plan, a niesłusznie. Upartość Barana sprawia, że jest on niesamowicie zdeterminowany . Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Dzięki temu odnosi wiele sukcesów zarówno w pracy, jak i życiu osobistym.

Baran z charakteru jest niesamowicie odważny . Ta cecha dotyczyć będzie nie tylko bezproblemowego wyrażania swojego zdania. Przez to ten znak zodiaku jest gotowy na próbowanie nowych rzeczy czy odwiedzanie nieznanych miejsc. Wszelkie wyzwania , które stawia mu świat, stają się, przy jego odwadze małe.

Żywiołowość osób spod znaku Barana sprawia, że nie mogą usiedzieć w miejscu. Ruch i sport są dla niego niesamowicie ważne. Cały czas potrzebuje dawki wrażeń, przez co n uda z nim nie istnieje . Nie cierpi monotonii i wciąż szuka sposoby, jak pozbyć się jej z życia codziennego.

Jedną z największych wad osób urodzonych pod znakiem Barana jest brak opanowania . Mają one duże trudności z przyjmowaniem niektórych sytuacji z zimną głową. Często górę biorą negatywne emocje , przez co mogą być agresywne i wybuchowe . Nietrudno z nimi o kłótnię, a kto się kłócił z Baranem, ten wie, że podczas niej nie zważają na nic.

Baran potrafi w czasie sprzeczki wyciągać najbardziej chamskie lub przykre argumenty . Od uczuć innych o wiele ważniejsze jest dla niego jego własne zdanie. Gdy coś pójdzie nie po jego myśli, potrafi się obrażać i to na dobre. Zachowuje się przy tym jak małe dziecko.

Barany w miłości są lojalne jak nikt inny . Gdy kogoś pokochają, będą walczyć o niego do samego końca . Nie poddają się, gdy za pierwszy, drugim czy nawet dziesiątym razem wybranka go odrzuci. Jeśli ta zdecyduje się na relacje, z pewnością nie będzie żałować.

Relacje zodiakalnego Barana są namiętne i gorąc e. Choć na pozór wydaje się daleki od pomysłów takich jak kolacja przy świecach czy niezapowiedziane kwiaty, to w głębi duszy jest romantykiem , który po czasie z niego wychodzi. Partnerka Barana nie będzie mogła narzekać na nudę czy zmęczenie w związku.

Najlepszymi partnerami dla zodiakalnego Barana będą inne znaki ognia, czyli Lew i Strzelec. Tak samo, jak on kochają szybki styl życia i rywalizację. Mają podobne cechy charakteru, które zbliżą ich do siebie. Połączy ich między innymi żądza przygód i nienawiść do monotonii. Mogą stworzyć mieszankę wybuchową, jednak zdecydowanie pozytywną.