Odważna, silna i nieprzejednana — kobieta o tym imieniu to wyjątkowa osobowość

Wytrwałość i ciężka praca pozwalają jej osiągać cele. Nie lubi słuchać rad innych, woli polegać na swoim instynkcie i intuicji. Władysława to kobieta towarzyska, choć lubi spędzać czas sama. Jest gotowa do poświęceń, jednak nie bezwarunkowo. Co jeszcze można powiedzieć o jej charakterze? Jaka liczba jest jej szczęśliwym numerem?