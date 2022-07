Skorpion

Skorpion to najseksowniejszy znak w całym zodiaku. Jeśli kiedykolwiek spotykałeś się z osobą spod znaku Skorpiona doskonale wiesz, że Skorpiony mają nieodpartą moc przyciągania. Mają niezwykłą charyzmę i przyciągają do siebie ludzi jak magnes. Otaczająca ich tajemnica nakręca wszystkich. Są heroiczne, godne zaufania i są uważane za jeden z najbardziej odpornych na stres znaków zodiaku. Zakochują się w artystycznych typach i niespokojnych duszach.

Lew

Lew jest na drugim miejscu, ale może lepiej mu tego nie mówić... Jest przecież tak bardzo przeczulony na własnym punkcie. Lew jest pryncypialny, ciepły i optymistyczny. Zna wszystkich fajnych ludzi i wie, jak dobrze się bawić. Nie możesz się powstrzymać, ale czujesz pociąg do ciepła i charyzmy, które z niego emanują. To, co Lew potrafi robić w sposób absolutnie wyjątkowy, to postawienie osoby, którą kocha, czy którą jest zafascynowany w centrum swojego świata. I dla wielu ludzi ten rodzaj uwagi jest naprawdę seksowny. Lew ma najlepszy uśmiech w całym zodiaku i dla wielu to wszystko, czego potrzebują, aby położyć się razem z nim do łóżka. Jeśli chcesz przyciągnąć Lwa, schlebiaj mu, chwal i podziwiaj.

Rak

Rak zamyka stawkę. Większość Raków ma szalone poczucie humoru i bogate życie wewnętrzne. Raki są romantykami, więc będą pamiętać dzień, w którym się poznaliście, dzień, w którym rozpoczęliście poważny związek, dzień, w którym wypiliście razem pierwszą kawę, dzień, w którym mrugnęliście do nich po drugiej stronie ulicy i tak w nieskończoność. Drugą stroną Raka są jego ponure nastroje, które niestety mogą źle wpływać na otoczenie. Ale jeśli potrafisz to znieść, będziesz miał przy sobie naprawdę oddaną osobę. Raki pragną seksu, warto to zaznaczyć w tym miejscu.

