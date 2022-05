Jedni twierdzą, że zazdrość to największy wróg relacji, inni mówią o zaletach zdrowej zazdrości. Istnieje jednak różnica między zdrową zazdrością a chorobliwą potrzebą kontroli. Sprawdź, które znaki nienawidzą czuć się zagrożone w kwestii miłości.

Byk - nie chce oddać zdobyczy

Zodiakalne Byki, podobnie jak zwierzęta, od których czerpią nazwę, są cholerykami i lepiej nie nadeptywać im na odcisk. Takim odciskiem może być partner lub partnerka Byka. Trzymaj się z dala jeśli nie chcesz paść ofiarą wybuchu złości. Będąc w związku z Bykiem, musisz ciągle uważać na to, co robisz. Byk uważa cię za swoją własność - nie chce oddać zdobyczy, którą dla niego jesteś. Najchętniej zamknąłby cię w złotej klatce i ukrył przed spojrzeniami innych ludzi. Ponieważ jednak nie może cię uwięzić, może starać się zmniejszyć twoją atrakcyjność. Ciągle dostajesz od byka kwiaty i czekoladki? To nie wyraz miłości - on stara się, by nikt poza nim nie postrzegał cię jako obiekt pożądania.

Baran - żądny lojalności

Zodiakalne Barany chcą być po prostu najważniejsze i nie tolerują odchyłów od tej normy. Muszą być ciągle utwierdzane w bezwzględnej lojalności przez okazywanie czułości oraz wręczanie drobnych upominków. Barany są egoistyczne, myślą głównie o sobie i nawet do głowy im nie przyjdzie, że swoją obsesyjną żądzą i zazdrością mogą kogoś urazić. Dodatkowo Barany są nerwowe oraz porywcze, łatwo wpadają w gniew, wyrzucają z siebie negatywne emocje, a tym samym ciągle wszczynają awantury z zazdrości. To najtrudniejszy we współżyciu znak zodiaku - jest koszmarny w budowaniu związków.

Koziorożec - pragnie królować

Koziorożec nie będzie czuł się zazdrosny, gdy będziesz rozmawiać z kimś na jego oczach, bo będzie wiedział, że wyczuwasz jego wzrok i nie przekroczysz linii. Zodiakalny Koziorożec musi czuć, że posiada nad tobą pełną władzę. Zarówno w sypialni jak i w życiu pragnie królować nad każdym twoim ruchem. Z samego lęku przed zdradą będzie wymyślał ci tyle zajęć, żebyś nawet nie miała czasu na pomyślenie o innym mężczyźnie a co dopiero o zdradzie. Jeśli oboje pracujecie na pełny etat, nie dziw się, że dzwoni do ciebie na prawie każdej przerwie - Koziorożec po prostu MUSI wiedzieć, co robisz i gdzie jesteś.

Panna - boi się, że cię straci

Choć zodiakalne Panny zdają się być niezwykle pewne siebie oraz opanowane, tak naprawdę skrywają wiele kompleksów. Panny zwyczajnie boją się utraty ukochanej osoby i to właśnie dlatego ciągle żyją w lęku przed zdradą. Zodiakalne Panny uważają, że nie są wystarczająco dobre, żeby ktoś je kochał, więc porzucenie przez partnera czy partnerkę jest tylko kwestią czasu. Często z obawy przed zdradą posuwają się do przeglądania korespondencji lub sprawdzania telefonu partnera, żeby tylko zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa.