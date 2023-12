Spis treści: 01 Czy imiona mają magiczną moc?

02 Jakub - jego siłą jest praca

03 Oskar - rozwaga pomaga mu w odnoszeniu sukcesu

04 Magdalena. Żyje po to, by zarabiać i wydawać

Czy imiona mają magiczną moc?

Imię towarzyszy nam przeważnie przez całe nasze życie, pasuje do nas lub nie, czujemy z nim wyjątkową więź i sprawia, że stajemy się w pewien sposób niepowtarzalni, choć "Anek", "Karolów", czy "Michałów" jest w świecie całe mnóstwo.

Wróżka Aira wie, co czeka nas 30 grudnia. Ważna data w życiu jednego znaku zodiaku

W 2024 czeka nas "kosmiczne szczęście"? Słynny astrolog jest tego pewny

Te znaki zodiaku czeka bogactwo w 2024 roku. Kto powinien z kolei oszczędzać?

To najmilszy znak zodiaku. Dosłownie przyciąga do siebie ludzi Imię oczywiście nadaje się w ramach łatwiejszej identyfikacji osoby wraz z jej nazwiskiem. Ale też niegdyś nadawano imię w celach magicznych. Dane imię miało być wróżbą na przyszłość, czymś, co doda pewnych cech charakteru konkretnej osobie.

Imiona mogą oznaczać siłę, waleczność, miłość, delikatność i mogą określać nawet nasze predyspozycje do wykonywania zawodów, czy też nasze cechy charakteru.

Niektóre także mają decydować nawet o naszym statusie materialnym i sprawiać, że pieniądze zawsze będą w naszym portfelu. Które z imion mają taką moc i sprawiają, że osoby je noszące są wręcz skazane na bogactwo?

Reklama

Czytaj również: Masz tę liczbę w dacie urodzenia? Pieniądze i sukcesy gwarantowane

Jakub - jego siłą jest praca

Zdjęcie Jakub to niezwykle popularne imię w Polsce / 123RF/PICSEL

Jakub, imię pochodzące z języka hebrajskiego i oznaczające "Niech Bóg strzeże" nadawane jest chłopcom, którzy już jako dorośli mężczyźni potrafią zadbać o swoje finanse.

Siła Wyższa ze znaczenia tego imienia najwidoczniej także strzeże także pieniędzy, bo tych na koncie bankowym Jakuba nigdy nie brakuje. Nie dzieje się to jednak w magiczny sposób.

Osoby o imieniu Jakub są niezwykle kreatywne w pracy, a ich siłą jest działanie. Ciągły ruch w zawodzie sprawia, że także pieniądze u tych osób są w ciągłym ruchu.

Sprawdź też: Szykuj się na spełnienie wszystkiego, co sobie wyśnisz. Horoskop na 2024 rok

Oskar - rozwaga pomaga mu w odnoszeniu sukcesu

Zdjęcie Osoby noszące imię Oskar skazane są na sukces / 123RF/PICSEL

Oskar to imię pochodzenia germańskiego, oznaczające "bożą włócznię" lub "włócznię boga". Imię to noszą osoby niezwykle zdeterminowane do osiągania celów, ambitne i pracowite.

Rozwaga i ostrożność pomagają Oskarowi odnosić sukcesy na polu zawodowym, co wiąże się także z sukcesem finansowym.

Mężczyźni noszący to imię doskonale radzą sobie w biznesie i tam osiągają cel, jakim jest zgromadzenie na koncie bankowym sporej sumy pieniędzy.

Magdalena. Żyje po to, by zarabiać i wydawać

Zdjęcie Magdaleny kochają pieniądze i luksus / 123RF/PICSEL

Magdalena oznacza po prostu "pochodząca z Magdali". Jednak określa kobietę niezwykle namiętną, kochającą życie i korzystającą z jego uroków. Magdalena zrobi wszystko, by na żadne z ulubionych przyjemności nie zabrakło jej pieniędzy.

Magdaleny pracują po to, by spełniać swoje marzenia i zachcianki. Choć nie lubią dostosowywać się do sztywnych ram pracy, to jednak ich analityczny umysł i umiejętność zdobywania sympatii innych ludzi, sprawiają, że te osoby odnoszą też sukcesy na polu finansowym.

Z bogactwem jednak u Magdaleny bywa tak, że pieniądze tak szybko jak do niej przychodzą, tak szybko odchodzą wydane na upragnioną torebkę, czy zagraniczne wakacje.