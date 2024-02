Horoskop tygodniowy ogólny na 26.02-03.03.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

W tym tygodniu czekają cię niezbyt przyjemne sytuacje. W pracy, twoja porywczość może zaszkodzić współpracy z resztą zespołu. Pozbądź się agresji i zmień postępowanie. Zajęte Barany mogą być konfliktowe, ale wyrozumiałość partnera szybko je wyciszy. Wolne zaś będą musiały zawalczyć o czyjeś serce, jeśli nie chcą spędzać czasu w samotności. W weekend zrób sobie przerwę i zajmij tylko sobą.

Reklama

Horoskop tygodniowy dla Byka

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywne wibracje. W pracy zostanie doceniona twoja odwaga i wytrwałość. Pod koniec tygodnia czekają cię nowe, korzystne znajomości. Zajęte Byki będą przeżywały radość związaną z sytuacjami rodzinnymi. Być może wreszcie uda się poczęcie dziecka! Wolne zaś mogą spodziewać się wiadomości z ważnymi informacjami, dla ich przyszłości uczuciowej. W weekend odpocznij i zadbaj o siebie.

Sprawdź też swój horoskop dzienny

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Początek tygodnia przyniesie gorszy nastrój. W pracy zapanuje ponura atmosfera, bo nagle odejdzie ktoś z zespołu, a nikt nie będzie chciał wziąć na siebie jego obowiązków. Zajęte Bliźnięta włożą wiele wysiłku, aby spełnić potrzeby partnera, jednak on i tak tego nie doceni. Wolne zaś mogą nie mieć ochoty na miłosne randki, ale niezobowiązująca przygoda z kimś z sąsiedztwa poprawi ci humor.

Horoskop tygodniowy dla Raka

W pracy niepokoić cię będą trudności, ale przy wsparciu innych uda ci się je przezwyciężyć. Zajęte Raki mogą być zmęczone domowymi obowiązkami, jednak już pod koniec tygodnia będą żyć z partnerem w lepszej komitywie. Wolne zaś mogą się rozczarować potencjalnymi adoratorami. W weekend odpocznij w domowym zaciszu.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Czeka cię spokojny tydzień. W pracy nie pojawią się żadne przeszkody na drodze twego rozwoju zawodowego, a jeśli jakieś będą, to bez problemu je pokonasz. Zajęte Lwy zamiast w towarzystwie partnera wolny czas będą wolały spędzać w gronie nielicznych przyjaciół, co może nie spodobać się ich drugiej połowie. Wolne zaś powinny uważać na kogoś, kto zamiast dać im miłość może im zaszkodzić.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Aura tego tygodnia zachęci cię do pokonywania przeszkód. W pracy skup się na bieżących obowiązkach, bo szybko narobisz sobie zaległości, jeśli będziesz mieć wahania organizacyjne. Zajęte Panny mogą spodziewać się dyskusji partnerskich, które mają decydować o ich dalszej przyszłości. Wolne zaś poznają kogoś, kto ofiaruje im siebie, ale miłość okaże się niestała.

Sprawdź też: Horoskop dla emerytów na 2024 rok. Co czeka seniorów? Odpowiada wróżka Aira

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Już od samego poniedziałku będziesz starał się polepszyć aktualną sytuację. W pracy pojawią się nowe lepsze perspektywy, ale możesz mieć problem z dokonaniem wyboru. Zajęte Wagi będą zmierzały do pojednania i poprawienia atmosfery. Wolne zaś mogą spodziewać się nowych adoracji, ale jakoś ich serce nie zabije mocniej. W weekend odpoczniesz przy dobrej książce.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Czeka cię tydzień pełen wrażeń. W pracy pojawi się kilka skomplikowanych sytuacji, ale dzięki kreatywnemu podejściu nie będą one stanowiły dla ciebie większego problemu. Zajęte Skorpiony będą starały się wprowadzić więcej romantyczności do związku, bo partner zagroził im zerwaniem. Wolne zaś zrobią wiele, aby odzyskać dawne uczucie, jednak w weekend ich serce zabije do kogoś nowego.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

W tym tygodniu czekają cię różne niejasne sytuacje, które trudno będzie ogarnąć rozumem. Przy podejmowaniu wyborów opieraj się na swojej intuicji. W pracy istnieje ryzyko podjęcia złych decyzji, mniej się więc na baczności. Zajęte Strzelce mają duże szanse na dojście do porozumienia z partnerem i zawieszenie broni. Wolne zaś będą podejmować wysiłek zdobycia czyjegoś serca.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie rozważnego działania. W pracy wszelkie zadania, które planujesz, opóźnią się. Zajęte Koziorożce będą musiały przyzwyczaić się do kapryśnych zachowań partnera i przestać reagować na nie nerwowością. Wolne zaś zdobędą czyjeś serce, ale ktoś z ich przyjaciół nie zaakceptuje tych wyborów. W weekend czeka cię spotkanie z tłumami!

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu otworzą się przed tobą nowe perspektywy i niespodziewany zarobek. W pracy trzymaj się przepisów, bo najmniejsze wykroczenia, zamiast zarobku mogą przynieść straty. Zajęte Wodniki może czekać rozłąka z partnerem z powodu wyjazdów zawodowych. Wolne zaś poznają kogoś, do kogo ich serce zabije mocniej od pierwszej chwili. W weekend dobrze ci zrobi sport.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

W tym tygodniu możesz liczyć zarówno na pozytywne jak i negatywne emocje. Czasem trzeba odpuścić,. W pracy uważaj na to, co mówisz. Są dookoła ludzie, którzy niekoniecznie dobrze odbiorą twoje intencje. W związku zadbaj o to, co pojawi się w najbliższych dniach. Na pewno tego nie pożałujesz. Wolne Ryby mogą zostać mile zaskoczone przez tajemniczego bruneta.

Polecamy też: Horoskop partnerski - najlepsze męskie cechy wg znaku zodiaku