Jak się okazało, w niektórych miesiącach odnotowuje się mniej urodzeń. W efekcie trzy znaki zodiaku są mniej liczne od pozostałych. To jednak nie wszystko! Zapewne właśnie dlatego, znaki te obdarzone są wyjątkowymi cechami takimi jak siła, optymizm czy ekscentryzm. Oto trzy najrzadsze znaki zodiaku - jesteś w tej grupie?





Trzy najrzadsze znaki zodiaku. To dlatego są wyjątkowe!

Baran

Baran nie potrafi stać w miejscu – zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. Jest aktywny, ciągle do czegoś dąży i ma ogromny temperament. Niestety, jest też bardzo porywczy i impulsywny i ciężko nad nim zapanować.

Reklama

Baran nie jest typem introwertyka. Żywo okazuje uczucia, działa pod wpływem chwili, co często ściąga na niego kłopoty. Bywa agresywny w swoim zachowaniu, pewny siebie, odważny i spragniony przygód. To urodzony przywódca - kierowanie innymi ma we krwi, jest ambitny i wojowniczy.

Czytaj także: Kiedy rodzą się inteligentni ludzie? Oto jak data urodzenia wpływa na człowieka

Wodnik

Dla Wodnika jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest poczucie wolności. Wodnik nie znosi, gdy się go ogranicza, nie rozumie konserwatyzmu i nie pozwala sobie na ograniczenia.

Wodnik jest ekscentryczny, a jego styl życia wydaje się czasem ludziom dziwaczny i pozbawiony sensu. Wodnik ceni sobie wykształcenie, a wiedzę uważa za wartość samą w sobie. Jest też bardzo wszechstronny i szybko przystosowuje się do nowych okoliczności.

Wodnik to człowiek pełen paradoksów. Potrafi być ciepły i kochający, ale też zdystansowany i chłodny. Potrafi zaskoczyć nawet najbliższych - nikt nie wie, czego się po nim spodziewać!

Sprawdź: Te znaki zodiaku to energetyczne wampiry!



Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Strzelec

Strzelec znany jest z tego, że uwielbia poszerzać swoją wiedzę, jest oczytany i otwarty na wszystko, co nowe. To też najbardziej optymistyczny ze wszystkich znaków zodiaku, kocha podróże i ma wiele pasji. Strzelec to idealista - kiedy już wybierze dziedzinę dla siebie, realizuje się w niej jak mało kto. Interesuje go religia, filozofia i sztuka.

Strzelec uwielbia zaczynać nowe projekty, ale często ma problem z dalszą realizacją tych planów. Gdy przytłoczy go rutyna i monotonność, traci entuzjazm i zbacza z raz obranej drogi. Strzelec jest szczęściarzem - wciąż przytrafiają mu się pozytywne, korzystne dla niego zbiegi okoliczności - dlatego mówi się, że każdy Strzelec jest w czepku urodzony.

Zobacz również: Te znaki zodiaku to najczęstsze femmes fatales!