Prawdziwa femme fatale: Skorpion

Mity o zachodzeniu w ciążę. Niektórzy w nie wierzą

Statutowy Absurd Roku 2021 wybrany. Zakazali seksu w szkole i poza nią

Posiadanie narkotyków w Polsce. Czy jest dopuszczalne?

Średnio 4 osoby dziennie mają aborcję za granicą. Raport Aborcji Bez Granic Najbardziej uwodzicielskim znakiem zodiaku jest Skorpion. To właśnie panie spod tego znaku są żywymi dowodami na istnienie femme fatale. Cechują je tajemniczość, wyczucie stylu i ponadprzeciętna kobiecość. Ich spojrzenia są uwodzicielskie, a postawa i zachowanie hipnotyzujące. To pełne niebezpiecznego seksapilu kobiety, które uwodzą każdym gestem. W dodatku robią to z klasą. Mają tendencję do kokieterii, zdobywają męskie serca dla zabawy i własnych korzyści, by niedługo później je złamać. Skorpion to prawdziwe ucieleśnienie femme fatale.

Femme fatale: Bliźnięta

Równie niebezpieczne i niestałe w uczuciach są Bliźnięta. Ich urok opiera się na żywiołowości i nieprzewidywalności. Są to kobiety pełne pozytywnej energii i radości. Nie lubią się nudzić, więc cały czas szukają nowych doświadczeń i przygód. Uwodzą mężczyzn swoim entuzjazmem, chaotycznością i pełnią życia. Potrafią zdominować partnerów swoją obecnością i sprawić, że każdy dzień u ich boku przemienia się w zaskakującą niespodziankę. Jednak ich pęd do przygód sprawia, że szybko się nudzą i nie potrafią pozostać w długotrwałym związku. Po odejściu femme fatale spod znaku Bliźniąt, kochanków najczęściej ogarnia uczucie pustki.

Reklama

Femme fatale zodiaku: Lew

Zdjęcie Na liście znaków zodiaku, na które mężczyźni powinni szczególnie uważać, znalazł się Lew / 123RF/PICSEL

Lew kojarzy się z siłą i majestatem, jako dumny król zwierząt. Takie są także kobiety spod znaku Lwa. Te femme fatale są szalenie charyzmatyczne, pewne siebie i odważne. Cechuje je wysoka niezależność i wyczucie stylu. Takie kobiety są typami dominujących i wymagających podziwu. Niedoceniane stają się szybko bardzo zazdrosne i mściwe. Mają świadomość, że nie potrzebują mężczyzny u swego boku do pełni szczęścia. Lubią także być w pełni panowania, więc mają skłonności do nadmiernej kontroli. Jednak lubią wyzwania, więc gdy partner nie ma silnego charakteru i zaczyna się podporządkowywać im za bardzo, zostawiają go. Zodiakalne Lwy to egocentryczne uwodzicielki o wysokich wymaganiach.

Zodiakalne femme fatale: Strzelec

Nieco innym typem femme fatale są kobiety spod znaku Strzelca. Stawiają przede wszystkim na sensualność. Charakteryzuje je nienaganny wygląd, kobiecość i powabność. Są niezwykle seksowne i mają tego świadomość, więc wiedzą, jak wykorzystać swój urok. To prawdziwe mistrzynie manipulacji i flirtu. Sprawiają, że partner czuje się przy nich wyjątkowo. Jednak są niestałe w uczuciach i nie lubią pozostawać u boku jednego mężczyzny zbyt długo. Z tego powodu często zmieniają partnerów.

Uwodzicielskie znaki zodiaku: Baran

Najbardziej gorącokrwistym typem charakteru wśród zodiakalnych femme fatale są Barany, ale to właśnie stanowi ich nieodparty urok. Wybuchowy temperament sprawia, że są uzależniające. Są na pierwszy rzut oka dość niepozorne, ale przy bliższym poznaniu okazują się temperamentne i pewne siebie. Cechuje je zamiłowanie do przygód i szaleństw. Dzięki temu są wręcz inspirujące, co sprawia, że ich partnerzy czują się przy nich pewni siebie i wpływowi. Niestety, Barany nie potrafią usiedzieć w miejscu, ponieważ czują ciągły zew przygody.



Zobacz także:



Te cztery znaki zodiaku to najlepsi kochankowie!

Pięć znaków zodiaku, które mają najgorszy charakter!

12 znaków zodiaku. 12 różnych cech osobowości





***