Piękne imię francuskiego pochodzenia. Niezwykle rzadkie w Polsce

Żaklina to żeńskie imię, będące polską formą francuskiego imienia Jacqueline.

Żaklina to imię, które w Polsce występuje rzadko . W ostatnich latach nie odnotowano narodzin dziewczynki o takim imieniu.

Żaklina to imię, które można zdrabniać na wiele sposobów. Do popularnych określeń, którymi można nazywać Żaklinę, należą:

Żaklina to numerologiczna dwójka

Żaklina to kobieta odporna na stres, silna i odważna. Cieszy się życiem i pokazuje, czego tak naprawdę pragnie. Czuje nierozerwalny związek z naturą. Lubi harmonię, dlatego też unika wdawania się w konflikty. Należy raczej do osób, które starają się zażegnywać spory innych.

Żaklina to numerologiczna dwójka. Charakteryzuje się spokojną naturą i zdolnością do radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach. Lubi planować, rzadko daje się ponieść emocjom. Jest dobrą matką, wyrozumiałą partnerką, ale też zdecydowaną kobietą. Boi się ryzyka, dlatego rzadko wychodzi przed szereg, przez co traci szansę na powodzenie.