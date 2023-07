Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy [17-23.07.2023 r.] - BARAN

02 Horoskop tygodniowy [17-23.07.2023 r.] - BYK

03 Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - RAK

05 Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - LEW

06 Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - PANNA

07 Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - WAGA

08 Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - RYBY

Horoskop tygodniowy [17-23.07.2023 r.] - BARAN

Poświęcisz więcej czasu na sprawy intelektualne. W pracy skupisz się na rozwiązywaniu różnych zagadek, które pomogą ci korzystnie wpłynąć na relacje z klientami. Zajęte Barany będą otwarte na potrzeby partnera, chociaż łatwo wpadną złość z byle powodu. Wolne zaś otworzą się na nowe znajomości, które wprowadzą do ich życia więcej radości.

Horoskop tygodniowy [17-23.07.2023 r.] - BYK

W pracy nie wpadaj w panikę, tylko od nowa się zorganizuj, a ze wszystkim sobie poradzisz. Zajęte Byki będą szukały wsparcia u partnera, lecz ten nie będzie tym zainteresowany, aby go udzielić. Wolne zaś będą zainteresowane kimś, kto nie za bardzo będzie chciał tworzyć poważny związek, tylko cieszyć się radością chwili tu i teraz.



Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu będziesz musiał pokonać przeszkody, jakie pojawią się w życiu codziennym. W pracy trudno będzie ci zrozumieć postępowanie innych, jednak nie ma sensu wchodzić w zbędne dyskusje. Zajęte Bliźnięta będą starały się okazać partnerowi więcej uczuciowości i przestaną traktować go przedmiotowo. Wolne zaś będą wyolbrzymiać wady potencjalnego adoratora.

Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - RAK

Lipcowa aura sprzyjać będzie nowym pomysłom. W pracy wykorzystasz zawarte znajomości, które pomogą ci zdobyć to, na czym ci zależy. Zajęte Raki nie powinny zawczasu informować partnera o swoich planach na przyszłość, bo może skończyć się to karczemną awanturą. Wolne zaś nad wodą poznają kogoś, kto wniesie do ich życia nowe pasje. W weekend udadzą się towarzyskie spotkania czy krótkie wycieczki.

Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - LEW

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie planowaniu życia i różnych spraw bieżących. W pracy przede wszystkim skupisz się na rozwoju osobistym, który da ci możliwość większego zarobkowania. Zajęte Lwy będą starały się prowadzić z partnerem ważne rozmowy, ale powinny zwracać na to uwagę, aby unikać kłótni o drobiazgi. Wolne zaś odkryją w sobie nowe pasje, dzięki którym zawrą ciekawe znajomości.

Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - PANNA

Lipcowa aura otworzy cię na nowe pomysły i doda więcej optymizmu. W pracy przestaniesz narzekać na marudnego szefa, który wybierze się na dłuższy urlop. Zajęte Panny nie powinny wracać do przeszłości i roztrząsać tego, co nieistotne, a nie popsują przyjemnej atmosfery, jaka między nimi panuje. Wolne zaś powinny unikać relacji, które nie spełniają ich oczekiwań, bo i tak nic z tego nie będzie.

Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - WAGA

Początek tygodnia przyniesie więcej zawirowań. W pracy rób spokojnie to, co do ciebie należy i nie daj się wkręcić w zadania, co do których nie masz kompetencji. Zajęte Wagi powinny unikać osób, które sieją ferment w ich relacji. Wolne zaś będą starały się zrównoważyć swoje podejście do nowych znajomości i nie porównywać potencjalnego adoratora do partnera z przeszłości. W weekend w miłym towarzystwie pośmiejesz się z życia.

Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - SKORPION

W tym tygodniu przede wszystkim skupisz się na sprawach finansowych i poszukiwaniu oszczędności. W pracy będziesz starał się nadrobić zaległości, a jeśli prowadzisz biznes, to skupisz się na aktywnej reklamie. Zajęte Skorpiony powinny unikać niepotrzebnych dyskusji, które do niczego nie prowadzą. Wolne zaś chętnie umówią się na randkę z kimś, kto od dawna im się podoba.

Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - STRZELEC

Aura tego tygodnia przyniesie nowe znajomości. W pracy wszystko będzie układało się zgodnie z twoimi planami i nie nastąpią żadne opóźnienia. Zajęte Strzelce będą starały się okazywać więcej uczuć partnerowi. Wolne zaś będą miały okazje do zawarcia interesującej znajomości na dłużej pod warunkiem, że same wyjdą z inicjatywą. W weekend odpoczywaj nad wodą i nie myśl od pracy.

Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - KOZIOROŻEC

Początek tygodnia przyniesie konieczność zmierzenia się z problemami przeszłości, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie finansowe. W pracy uważaj, aby nie zostać wykorzystany poprzez przejęcie na siebie cudzych obowiązków i dyplomatycznie się wykręć. Zajęte Koziorożce poczują się potrzebne, bo partner zacznie doceniać ich obecność. Wolne zaś mają szanse na rozpoczęcie wartościowej znajomości. W weekend odpocznij w plenerze.

Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - WODNIK

W tym tygodniu rób to, co najważniejsze. W pracy zadania innych zmotywują cię do rozwoju i zapragniesz coś zmienić na lepsze. Zajęte Wodniki zaczną zwracać większą uwagę na swoje uczucia i emocje, jakie wywołuje w nich partner. Wolne zaś nie powinny naginać się do czyichś oczekiwań, bo będą niezadowolone z relacji, którą same stworzyły. W weekend w wolnej chwili wybierz się na dłuższy spacer.

Horoskop tygodniowy [18-23.07.2023 r.] - RYBY

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie przeżywaniu radości. W pracy wystrzegaj się krytykowania innych, tylko z pokorą rób to, co do ciebie należy. Zajęte Ryby będą starały się poprawić atmosferę w związku poprzez aktywne działania we dwoje. Wolne zaś będą miały dobry czas, aby chodzić na randki albo bywać towarzysko. W sobotę nie zapomnij opłacić rachunków!